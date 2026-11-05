В калифорнийском городе разрешили регистрацию семей с более чем двумя партнерами. Это позволит им посещать друг друга в тюрьмах и больницах

Городской совет калифорнийского города Уэст-Голливуд проголосовал за принятие закона, предусматривающего создание реестра домашнего партнерства для отношений, в которых состоят более двух человек. Об этом сообщает издание LAist. Регистрация таких союзов позволит участникам полиаморных отношений получить, например, право посещать партнеров в больницах и тюрьмах.

Как отмечает LAist, принятая норма предоставит людям, состоящим в полиаморных отношениях, некоторые правовые гарантии на территории Уэст-Голливуда. Они смогут законно посещать своих партнеров в различных учреждениях, включая больницы и тюрьмы города. Кроме того, подобная мера лучше защитит их права как арендаторов жилья. Подчеркивается, что новый реестр не заменяет действующие законы штата Калифорния о браке и домашнем партнерстве.

Член городского совета Уэст-Голливуда Челси Байерс заявила:

«Это историческое постановление, которое еще больше укрепляет статус Уэст-Голливуда как города, поддерживающего квир-людей и квир-семьи по мере того, как меняются их потребности. Думаю, особенно отрадно, что мы можем помочь людям почувствовать, что их замечают и понимают».

Основательница организации Rewrite the BiLine, которая занимается защитой прав бисексуальных людей и людей, живущих в нетрадиционных семейных форматах, Кристина Фиальо заявила:

«Новый закон не только обеспечивает юридическое признание полиаморных союзов, но и дает людям возможность представить себе совместное будущее и открыто строить планы на жизнь».

Для регистрации подобного союза люди, состоящие в отношениях с несколькими партнерами, должны будут лично подать заявление по форме, которая предоставляется администрацией города. Все участники такого партнерства должны представить документы, удостоверяющие личность. Подать заявление можно будет даже по почте, но при условии нотариального заверения подписей.

Как отмечает LAist, Уэст-Голливуд в 1985 году стал первым городом в США, создавшим аналогичный реестр домашнего партнерства для однополых пар.

Аналогичные законы, разрешающие регистрацию полиаморных союзов, приняты в ряде городов штата Массачусетс.