Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97

USD

81.67

EUR

91.6

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

134

 

 

 

 

 

Новости

Число зарегистрированных безработных выросло в 55 субъектах России

The Insider
Иллюстрация к материалу

Число россиян, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 54 субъектах Российской Федерации, а также в аннексированном Крыму. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Сильнее всего этот показатель вырос в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — там безработных стало на 54% больше год к году. Согласно данным Росстата, в регионе зарегистрировано 1100 жителей, не имеющих работы. В Республике Марий Эл число безработных выросло на 33% (1100 человек, по данным Росстата). В Белгородской области рост составил 26% (до 2400 человек), в Ивановской – 25% (до 1400). В аннексированном Крыму число официально безработных выросло на 21% — до 4300 человек.

В то же время в 30 регионах число зарегистрированных безработных снизилось. В Ингушетии их стало меньше на 68% (4 900 человек в настоящее время), в Магаданской области — на 32% (200 человек), в Дагестане — на 24% (4 700 человек). 

В общей сложности на конец сентября в России искали работу через службу занятости 276 200 человек. Это на 6,7% меньше по сравнению с августом и на 1,9% меньше год к году.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Число зарегистрированных безработных выросло в 55 субъектах России»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  3. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай
  4. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах
  5. Смертономика. Как гибель людей стала экономической моделью России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте