Число зарегистрированных безработных выросло в 55 субъектах России

Число россиян, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 54 субъектах Российской Федерации, а также в аннексированном Крыму. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Сильнее всего этот показатель вырос в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — там безработных стало на 54% больше год к году. Согласно данным Росстата, в регионе зарегистрировано 1100 жителей, не имеющих работы. В Республике Марий Эл число безработных выросло на 33% (1100 человек, по данным Росстата). В Белгородской области рост составил 26% (до 2400 человек), в Ивановской – 25% (до 1400). В аннексированном Крыму число официально безработных выросло на 21% — до 4300 человек.

В то же время в 30 регионах число зарегистрированных безработных снизилось. В Ингушетии их стало меньше на 68% (4 900 человек в настоящее время), в Магаданской области — на 32% (200 человек), в Дагестане — на 24% (4 700 человек).

В общей сложности на конец сентября в России искали работу через службу занятости 276 200 человек. Это на 6,7% меньше по сравнению с августом и на 1,9% меньше год к году.