Dallas Analytics: Россия согласилась поставить Ирану пусковые установки для ракет

Российские предприятия работали над поставками как минимум 90 пусковых установок для многоцелевых управляемых ракет — современного вооружения, широко используемого самой Москвой в войне против Украины. Аналитики Dallas Analytics ссылаются на оказавшийся в их распоряжении производственный план 2024–2025 годов конструкторского бюро «Вымпел».

Получатели товаров были записаны под кодом К-10. Именно так и обозначается Иран.

Ирану должны были поставить пусковое оборудование для ракеты, известной как «Изделие 305» или Х-39. Их, как правило, устанавливают на вертолетах. Такая ракета несет 25-килограммовую боевую часть и электрооптическую головку самонаведения. Оператор, впрочем, тоже может управлять ею в полете.

К примеру, такие установки могут ставить на российские МИ-28. Их Москва тоже поставляет Ирану.

По фотографиям аналитикам удалось подтвердить поставку вертолетов, но не пусковых установок. Их экспортные партии были запланированы на период с конца 2024 года по декабрь 2025 года, но были ли они отправлены, неясно.

Помимо поставок оружия, Россия также обменивается с Ираном разведданными, выяснила ранее газета The Washington Post. Эта информация, помимо прочего, могла использоваться для атак на американские силы на Ближнем Востоке во время войны текущего года.

Поставки вооружения Москва продолжает несмотря на потребности своей собственной армии, отмечает газета Financial Times. Это свидетельствует о том, что Россия и Иран еще больше укрепили свое партнерство во время войны на Ближнем Востоке.