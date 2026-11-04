Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) неоднократно попадал в поле зрения американских властей из-за операций, связанных с обходом санкций Россией и Ираном. В документах российской платежной сети A7, изученных The Wall Street Journal, этот банк упоминался чаще других китайских банков в качестве получателя платежей. Отдельные утечки также указывают на сотни счетов в ZCCB, связанных с попытками иранских компаний проводить международные расчеты через посредников. Однако США до сих пор не ввели против банка санкции.

Платежи за товары для России

Журналисты WSJ изучили около 3500 транзакций российской платежной сети A7, совершенных с конца 2024 года до середины 2025-го. Zhejiang Chouzhou Commercial Bank оказался наиболее часто упоминаемым банком-получателем. В документах нашлись платежи китайским поставщикам за автомобили, одежду, электронику и промышленную продукцию, в том числе товары с потенциальным военным применением.

В одном из документов описана закупка в феврале 2025 года 40 тонн триоксида молибдена стоимостью около $1,5 млн для покупателя из Санкт-Петербурга. Это соединение используется в производстве специальных сталей и жаропрочных сплавов, которые могут применяться в том числе при изготовлении военной техники. Само по себе назначение этой конкретной поставки не установлено.

Иранские компании и сотни счетов

Банк также фигурирует в документах о финансовых операциях иранских компаний. Исследователи TRM Labs изучили опубликованные проектом WikiIran платежные инструкции и обнаружили более 900 счетов в китайских банках, которые указывались в документах о переводах, связанных с Ираном. Около 240 из них были открыты в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.

В одном из случаев иранская компания Saab Steel Development собиралась заплатить $101,3 тысячи за партию китайской рулонной стали. В документах поставщика был указан счет в ZCCB. Впоследствии платежные инструкции предусматривали перевод через иранский государственный Bank Tejarat и компанию Siddharth Exchange, которую американские власти связывали с финансовыми операциями Ирана.

Однако имеющиеся документы не позволяют установить, какая именно компания отправила деньги и получил ли их в итоге китайский банк. ZCCB утверждает, что не получал переводов от Siddharth Exchange. Банк также оспаривает достоверность части опубликованных WikiIran сведений о счетах.

Почему США не стали вводить санкции

По данным WSJ, американские чиновники отслеживали операции ZCCB как при администрации Джо Байдена, так и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Банк выделялся среди других китайских финансовых организаций частотой упоминаний в отчетах о денежных потоках из России и Ирана.

Тем не менее Вашингтон не стал вводить против него ограничения. Бывшие американские чиновники объяснили это двумя обстоятельствами: властям было сложно установить, знал ли банк о происхождении проходивших через него средств, а санкции против китайского финансового учреждения могли обострить отношения с Пекином и создать риски для финансовой системы КНР.

В самом ZCCB утверждают, что соблюдают действующее законодательство и требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк также сообщил, что после ужесточения американских санкций в конце 2023 года прекратил прямую работу с российскими клиентами.

Как банк продолжил фигурировать в российских платежах

В феврале 2024 года Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уже оказывался в центре внимания из-за санкционного давления. Тогда он уведомил российских и белорусских клиентов о прекращении расчетов с ними. The Insider писал, что банк был одним из основных расчетных центров для российских импортеров, работавших с Китаем. Новые документы, изученные WSJ, показывают, что после прекращения прямых расчетов платежи, связанные с российскими покупателями, продолжали фигурировать в операциях с участием ZCCB.

Ранее, 9 октября, The New York Times опубликовала отдельное расследование о роли этого же банка в доступе российских компаний к американской финансовой системе. Журналисты изучили тысячи банковских документов и обнаружили, что более 50 компаний, поставлявших в Россию товары, подпадающие под экспортные ограничения, имели счета в ZCCB в первые четыре месяца 2025 года.

В частности, российская компания приобрела у гонконгского поставщика компоненты для систем радиоэлектронной борьбы на $73 тысячи. Перевод был проведен через First Abu Dhabi Bank на корреспондентский счет китайского банка в Bank of America. Американский банк получал платежные инструкции, но не располагал полной информацией о товаре и конечном покупателе. В июне 2025 года Bank of America закрыл этот корреспондентский счет.

Что известно о сети A7

A7 — российская платежная сеть, созданная в конце 2024 года Промсвязьбанком и молдавским бизнесменом Иланом Шором. Она помогает российским компаниям проводить международные расчеты через посредников в третьих странах, в том числе с использованием криптовалют и подставных юридических лиц.

1 октября 2026 года Минфин США ввел санкции против всей сети A7, назвав ее крупной транснациональной преступной организацией. По данным американского ведомства, субагенты сети с января 2025-го по июнь 2026 года провели более $17 млрд

The Insider ранее писал о санкциях против A7. Как подсчитали журналисты-расследователи, агенты сети собрали на московских рынках 283 тонны наличных рублей за девять месяцев — сумму, эквивалентную примерно $14 млрд.