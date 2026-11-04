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Новости

Власти Венгрии опубликовали данные о десятках тысяч человек, которых вербовали в качестве информаторов в социалистической республике

The Insider
Фото: Telex

Фото: Telex

Содержание

4 ноября в честь 70-летней годовщины подавления антисоветского восстания власти Венгрии обнародовали данные о сети информаторов спецслужб тогдашней социалистической Венгерской народной республики. В списках более 50 тысяч человек. Бывший венгерский премьер Виктор Орбан опередил публикацию и накануне сам выложил файлы, касающиеся его вербовки: ее он назвал неудачной для спецслужб. 

Данные собраны на отдельном сайте — nyitottaktak.hu. Это архив с именами более 55 тысяч человек, которых вербовали (или же пытались завербовать) венгерские спецслужбы. Они охватывают период с 1944 по 1990 годы. 

Документы были опубликованы для широкой общественности после того, как в прошлом месяце парламент страны принял соответствующий закон. Обнародование архивов было одним из обещаний руководства партии «Тиса», сменившей «Фидес» и Виктора Орбана на парламентских выборах этой весной. Премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции назвал «большой ошибкой» тот факт, что файлы не опубликовали еще в 90-х, когда социалистическая республика перестала существовать. 

При этом и политики, и представители Исторического архива Службы госбезопасности Венгрии (ÁBTL) просят относиться к документам «с достоинством и человечностью» и не осуждать людей, чьи имена там засветились.   

Архив ÁBTL, где хранятся досье агентурной сети

Архив ÁBTL, где хранятся досье агентурной сети

Telex

Что внутри? 

Сейчас на сайте доступны несколько типов файлов: журналы вербовки за 1957–1962 годы, учетные листы агентурной сети и магнитные ленты, на которые данные записывали после 70-х. Это не полный архив: еще порядка 10 тысяч записей опубликуют не позднее 25 февраля следующего года — Дня памяти жертв коммунизма.  

Отдельно при этом подчеркивается, что эти данные всё равно не полные: службы безопасности завербовали гораздо больше людей, чем указано в сохранившихся документах. Кроме того, часть бумаг могла быть уничтожена. 

Наиболее информативными стали учетные листы или так называемые «шестые карточки» (6-os karton). Они содержат персональные данные участников сети информаторов и как долго они в ней состояли. Впрочем, определить, выполнял ли человек значимую работу, по имеющимся сведениям сложно. По документам также нельзя понять, сотрудничали ли люди по своей воле или их, например, шантажировали. 

Так выглядят «шестые карточки» с информацией о завербованных гражданах. Слева — отсканированная копия документа, справа — данные о человеке

Так выглядят «шестые карточки» с информацией о завербованных гражданах. Слева — отсканированная копия документа, справа — данные о человеке

Nyitott Akták

Другие «файлы найма» (B-dosszié) включали в том числе информацию о лицах, которых пытались завербовать в качестве агента-информатора. Это говорит о том, что даже если имя человека появится в опубликованном перечне, это не означает, что он доносил на кого-либо спецслужбам: человек мог просто попасть в их поле зрения. Издание Telex также уточняет, что самым корректным термином будет скорее не «агент», а «человек из [агентурной] сети». 

Поиск по имени и фамилии (а также другим данным) доступен на отдельной странице. Он бесплатный. При желании полученные файлы можно выгрузить в виде отксанированных документов. Лица, чьи данные появились в этих файлах, и их родственники могут вносить исправления в документы: например, дополнить материалы их дел рассказом об обстоятельствах вербовки. 

Есть ли среди завербованных известные люди? 

В ÁBTL заявили, что не ожидают каких-то информационных «ядерных бомб» после публикации. Всё дело в том, что подобное прошлое действительно значимых общественных деятелей уже стало достоянием общественности. Исследователи и причастные к этому лица уже получили доступ к документам. 

Виктор Орбан в молодости / MTI

Виктор Орбан в молодости / MTI

Виктор Орбан в молодости / MTI
Орбан в Брюсселе, 2025 год / AFP

Публикацию файлов опередил бывший премьер Виктор Орбан. 3 ноября на своей странице в Facebook он опубликовал несколько отчетов службы госбезопасности, касающихся себя и своей жены. Среди документов — отчет о «деятельности Виктора Орбана», в котором говорится, что его пытались завербовать, но отказались от этой идеи.

Сам Орбан сопроводил публикацию следующей записью: 

«В первый период срочной службы меня пытались завербовать, но я отказался, и попытка закончилась неудачей. Позже за мной, моей женой и моими соратниками по оппозиции велось постоянное наблюдение. <...> За нами наблюдали, к нам подсаживали осведомителей, устанавливали подслушивающие устройства на работе, в квартире, даже в спальне». 

 Предшествовало этой публикации заявление последнего премьера Венгерской Народной Республики Миклоша Немета. Он утверждал, что в 90-х читал отчеты Орбана о его сослуживцах. Это опровергла и партия Орбана «Фидес», назвав Немета «старым коммунистом». 

Имени Орбана среди обнародованных на этой неделе файлов найти не удалось. 

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Публикация:«Власти Венгрии опубликовали данные о десятках тысяч человек, которых вербовали в качестве информаторов в социалистической республике»

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