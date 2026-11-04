Власти Венгрии опубликовали данные о десятках тысяч человек, которых вербовали в качестве информаторов в социалистической республике

4 ноября в честь 70-летней годовщины подавления антисоветского восстания власти Венгрии обнародовали данные о сети информаторов спецслужб тогдашней социалистической Венгерской народной республики. В списках более 50 тысяч человек. Бывший венгерский премьер Виктор Орбан опередил публикацию и накануне сам выложил файлы, касающиеся его вербовки: ее он назвал неудачной для спецслужб.

Данные собраны на отдельном сайте — nyitottaktak.hu. Это архив с именами более 55 тысяч человек, которых вербовали (или же пытались завербовать) венгерские спецслужбы. Они охватывают период с 1944 по 1990 годы.

Документы были опубликованы для широкой общественности после того, как в прошлом месяце парламент страны принял соответствующий закон. Обнародование архивов было одним из обещаний руководства партии «Тиса», сменившей «Фидес» и Виктора Орбана на парламентских выборах этой весной. Премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции назвал «большой ошибкой» тот факт, что файлы не опубликовали еще в 90-х, когда социалистическая республика перестала существовать.

При этом и политики, и представители Исторического архива Службы госбезопасности Венгрии (ÁBTL) просят относиться к документам «с достоинством и человечностью» и не осуждать людей, чьи имена там засветились.