Венгрия откажется от российского газа к осени 2027 года — глава МИД. Правительство Виктора Орбана пыталось оспорить решение ЕС в суде

Венгрия откажется от поставок природного газа из России в установленный Евросоюзом срок, следует из заявления, которое глава МИД страны Анита Орбан сделала в интервью Telex. Отвечая на вопрос, рассчитывает ли венгерское правительство сохранить доступ к российскому газу, министр ответила: «Европейский союз установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа — осень 2027 года».

Говоря о других возможных источниках газа для Венгрии, Орбан упомянула Вертикальный газовый коридор, по которому топливо поступает из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину. По словам министра, Венгрия могла бы через этот коридор получить доступ к терминалу СПГ и, возможно, к газу из Азербайджана.

Будапешт также стремится отказаться и от российской нефти, которая поступает по нефтепроводу «Дружба» (на трубопроводные поставки эмбарго ЕС не распространяется). По словам Орбан, крупнейшая нефтегазовая компания страны MOL работает над адаптацией своих нефтеперерабатывающих мощностей, стремясь в перспективе обеспечить поставки нефти нероссийского происхождения, например, через хорватский трубопровод JANAF.

«Итак, если мы посмотрим на энергетическую инфраструктуру региона, связанную с природным газом и сырой нефтью, на энергетическую безопасность в целом, мы увидим, что Венгрия может играть очень важную стабилизирующую роль, выступать как транзитная территория и центр распределения как природного газа, так и сырой нефти. У нас самые большие мощности по хранению, мы связаны с шестью странами, мы можем поставлять и другие страны, а в нефтяной сфере роль MOL является решающей в регионе. Мы надеемся, что благодаря выборам в Сербии Венгрия сможет стать стратегическим партнером в регионе для такой большой страны, как Соединенные Штаты».

По словам Орбан, переговорам о доступе к трубопроводу JANAF может помочь сделка, в рамках которой MOL планирует приобрести долю в сербской нефтяной компании NIS. Речь идет о приобретении контрольного пакета акций, который сейчас принадлежит структуре «Газпрома». 20 октября министр финансов Сербии Синиша Мали заявил Bloomberg Adria TV, что соглашение подписано и ему нужно получить одобрение антимонопольных органов Сербии, а также Боснии и Герцеговины. На следующий день MOL Group заявила, что документ еще не подписан.

Позиция Венгрии по российским энергоносителям изменилась после того, как в мае 2026 года к власти пришла оппозиционная партия «Тиса». Прежнее правительство Виктора Орбана выступало против отказа от российского газа. Еще в феврале Венгрия подала в Европейский суд иск, оспаривающий регламент REPowerEU, предполагающий полный запрет на импорт российского газа в 2027 году.