Трамп назвал Гренландию «самым большим подарком» США от Европы. На острове ратифицировали договор о расширении военного присутствия Штатов

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с телеканалом Fox News назвал Гренландию «самым большим подарком», который Вашингтон когда-либо получал от Европы. Об этом сообщает издание Politico. В тот же день — 3 ноября — парламент Гренландии проголосовал за ратификацию соглашения о расширении американского военного присутствия на острове.

Выступая в эфире Fox News, посвященном проходящим 3 ноября промежуточным выборам в Конгресс США, Трамп заявил:

«Помните, [Европа] только что преподнесла Соединенным Штатам самый большой подарок, который мы когда-либо получали. Вы знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию, вы же это знаете, правда?»

Это заявление Трампа тут же было опубликовано на странице Госдепартамента США в соцсети X.

Собеседник главы Белого дома, отмечает Politico, поспешил уточнить, что Трамп имел в виду «военную сделку».

Как сообщило агентство Reuters, в тот же день парламент Гренландии — автономной самоуправляемой территории в составе Королевства Дания — проголосовал за ратификацию соглашения, подписанного в сентябре Трампом, премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Ратификацию поддержали 16 депутатов, семеро воздержались, против никто не выступил.

Как писал The Insider, соглашение предусматривает наращивание военного присутствия США на острове. Среди прочего оно позволяет создать две новые военные базы в Гренландии и разместить там системы противоракетной обороны «Золотой купол». Соглашение стало результатом многомесячного давления Трампа, который неоднократно заявлял о желании установить контроль над Гренландией.

При этом, как подчеркивает Reuters, ратифицированное соглашение подтверждает суверенитет Дании над островом и право жителей Гренландии на самоопределение.