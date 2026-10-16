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В Гренландии проголосовали за запрет глубоководной добычи полезных ископаемых. Перед этим Трамп заявил о старте разведки нефти на острове

The Insider
Резервуары для хранения нефти в Нууке, Гренландия. Фото: Rodrigo Freitas / Alamy

Резервуары для хранения нефти в Нууке, Гренландия. Фото: Rodrigo Freitas / Alamy

Парламент Гренландии единогласно поддержал резолюцию, требующую от правительства острова разработать законопроект о временном запрете на глубоководную добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает издание The Copenhagen Post со ссылкой на агентство Ritzau. В гренландском кабмине поддержали инициативу и пообещали представить соответствующий документ весной 2027 года. Президент США Дональд Трамп заявил 14 октября, что в Гренландии начинается масштабная разведка полезных ископаемых.

Депутаты парламента Гренландии единогласно проголосовали за резолюцию, которая поручает правительству внести законопроект о временном запрете на глубоководную добычу полезных ископаемых до 31 декабря 2029 года с возможностью продления еще на два года. Правительство Гренландии, автономной самоуправляемой территории в составе Королевства Дания, поддержало инициативу парламентариев. Власти острова заявили, что внесут соответствующий документ на рассмотрение парламента в весеннюю сессию 2027 года.

Гренландское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) назвало это решение важным шагом в правильном направлении. Там отметили:

«Благодаря этому решению у Гренландии появляется возможность дать четкий сигнал о том, что защита океана, природы и средств к существованию жителей Гренландии должна восприниматься всерьез, когда мы сталкиваемся с новыми формами эксплуатации морских ресурсов».

В организации подчеркнули, что глубоководная добыча полезных ископаемых может нанести ущерб морским экосистемам и биоразнообразию.

Как отмечают датские СМИ, голосование в гренландском парламенте состоялось после того, как Трамп заявил, что на острове начинается масштабная разведка месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых. На странице в своей соцсети Truth Social он заверил:

«В нашей новой и прекрасной Гренландии готовится запуск масштабной разведки месторождений нефти, газа и полезных ископаемых! Есть эксперты, которые утверждают, что объемы легкодоступной нефти там значительно превышают запасы практически любой другой территории в мире. И что еще важнее — с точки зрения безопасности, обороны и наступательных возможностей как США, так и Европы Гренландии нет равных».

The Copenhagen Post подчеркивает, что правительство Гренландии сразу же опровергло утверждение Трампа. Власти острова приостановили выдачу новых разрешений на разведку нефтяных и газовых месторождений в 2021 году, а промышленная добыча нефти и газа на острове никогда не велась.

Месяц назад США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова, которое предусматривает наращивание на нем военного присутствия Штатов.

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Публикация:«В Гренландии проголосовали за запрет глубоководной добычи полезных ископаемых. Перед этим Трамп заявил о старте разведки нефти на острове»

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