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Новости

Вслед за Иркутской областью власти Ненецкого автономного округа решили платить до 1,6 млн рублей за вербовку каждого иностранца на войну

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

В Ненецком автономном округе (НАО) решили финансировать посредников, занимающихся вербовкой иностранцев на контрактную службу в российскую армию. Постановление об этом от 30 октября, опубликованное на портале правовой информации, обнаружил The Insider. На эти цели власти НАО выделяют до 1,6 млн рублей за каждого иностранца, привлеченного на войну. Ранее, в октябре, как писал The Insider, аналогичное постановление приняли в Иркутской области.

Согласно документу, субсидии из регионального бюджета предусмотрены для автономной некоммерческой организации «Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». Выделение средств будет осуществляться для оплаты услуг по поиску и отбору иностранных граждан, которых удастся привлечь в российскую армию через военкомат НАО для участия в войне против Украины.

В постановлении прописана формула субсидии: стоимость услуг по вербовке иностранцев, которая не должна превышать 1,6 млн за каждого привлеченного, умножается на число найденных кандидатов на подписание контракта. При этом организации разрешается заключать договоры с посредниками, занимающимися поиском иностранцев. Финансирование предусмотрено из средств, зарезервированных в бюджете НАО для дополнительных расходов «в условиях влияния геополитической ситуации». Ответственным за распределение субсидий назначен Департамент внутренней политики региона.

Как писал ранее The Insider, власти Иркутской области также приняли постановление от 8 октября, разрешающее финансировать некоммерческие организации, занимающиеся привлечением на войну против Украины иностранцев. В этом регионе за вербовку иностранных граждан положена выплата в 1,5 млн рублей на человека.

Финансирование вербовки через некоммерческие организации используется в России не впервые. Как ранее выяснил The Insider, в 2025 году ивановская АНО «Центр креативных решений» получила 1,06 млрд рублей, а подмосковная АНО «Добрые дела» — 1,1 млрд рублей на деятельность, связанную с набором контрактников. В расследовании также описывалась система частных посредников, которым за привлечение одного военнослужащего предлагали до 1,25 млн рублей.

Российские вербовщики используют для набора на войну иностранцев в том числе обман и принуждение, следует из исследования Amnesty International, о котором ранее писал The Insider. Правозащитники задокументировали случаи, когда гражданам других стран предлагали работу в строительстве, охране или IT, а по приезде в Россию заставляли подписывать военные контракты. Некоторые из описанных случаев, по оценке организации, могут квалифицироваться как торговля людьми.

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Публикация:«Вслед за Иркутской областью власти Ненецкого автономного округа решили платить до 1,6 млн рублей за вербовку каждого иностранца на войну»

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