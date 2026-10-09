Иркутская область выделит по 1,5 млн рублей на вербовку каждого иностранца в армию

Размер финансирования рассчитывается по формуле: количество привлекаемых иностранцев, умноженное на 1,5 млн рублей. При этом число кандидатов определяет оперативный штаб Иркутской области, созданный в соответствии с указом Владимира Путина от октября 2022 года. Постановление не устанавливает, что для расчета трансферта необходимо подтвердить заключение военного контракта каждым из них.

За распределение средств отвечает областное министерство труда и занятости. Трансферты будут предоставляться ежемесячно по заявкам городской администрации, которая обязана отчитываться об их использовании. При этом в постановлении не названы конкретные НКО, которым предназначаются деньги, и не указано общее число иностранцев, планируемых к привлечению.

В регионе уже действует другая программа вознаграждений за вербовку военнослужащих. В сентябре губернатор Игорь Кобзев увеличил выплаты гражданам, привлекающим иностранцев на службу по контракту, с 400 тысяч до 1,5 млн рублей за человека. За привлечение контрактника из другого российского региона предусмотрены 800 тысяч рублей, а за жителя самой Иркутской области — 100 тысяч рублей.

Финансирование вербовки через некоммерческие организации используется в России не впервые. Как ранее выяснил The Insider, в 2025 году ивановская АНО «Центр креативных решений» получила 1,06 млрд рублей, а подмосковная АНО «Добрые дела» — 1,1 млрд рублей на деятельность, связанную с набором контрактников. В расследовании также описывалась система частных посредников, которым за привлечение одного военнослужащего предлагали до 1,25 млн рублей.

Российские вербовщики используют для набора иностранцев в том числе обман и принуждение, следует из исследования Amnesty International, о котором ранее писал The Insider. Правозащитники задокументировали случаи, когда гражданам других стран предлагали работу в строительстве, охране или IT, а после приезда в Россию заставляли подписывать военные контракты. Некоторые из описанных случаев, по оценке организации, могут квалифицироваться как торговля людьми.