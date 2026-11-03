Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.97

EUR

90.46

OIL

106.45

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

111

 

 

 

 

 

Новости

Европа запасается американским СПГ перед зимой. Экспорт газа из США в ЕС в октябре стал вторым по величине за всю историю — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в октябре поднялся до второго по величине месячного показателя за всю историю наблюдений, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Как отмечается, американские производители нарастили выпуск, чтобы заработать на высоком европейском спросе и ценах на газ, достигших многолетних максимумов.

Поставки в Европу за месяц увеличились почти на 1 млн тонн — с 5,91 млн тонн в сентябре до 6,89 млн тонн. Reuters подчеркивает, что европейские покупатели стремятся запастись топливом до зимы, поэтому продавать СПГ в Европу стало не менее выгодно, чем в Азию.

Завод Golden Pass LNG в Техасе, принадлежащий QatarEnergy и ExxonMobil, отгрузил в октябре четыре партии газа — вдвое больше, чем месяцем ранее. Поставки в Азию почти не изменились. Азиатские покупатели получили 2,73 млн тонн против 2,84 млн тонн месяцем ранее.

Египет остался крупным покупателем американского СПГ — в октябре, как и в сентябре, он импортировал 0,68 млн тонн. Экспорт в Латинскую Америку вырос с 0,53 млн тонн до 0,68 млн тонн. Еще около 0,59 млн тонн покинули американские терминалы без конечного пункта назначения — эти танкеры остаются в море в ожидании покупателей.

Как писал The Insider, новый рост цен на газ в Европе в 2026 году связан с военными действиями США против Ирана и прекращением судоходства в Ормузском проливе. Крупнейшим поставщиком газа в ЕС стала Норвегия, значительная часть импорта приходится на СПГ из США, Катара, Нигерии и Анголы. Полностью отказаться от импорта из России Евросоюз планирует к концу 2027 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Европа запасается американским СПГ перед зимой. Экспорт газа из США в ЕС в октябре стал вторым по величине за всю историю — Reuters»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте