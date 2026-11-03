Европа запасается американским СПГ перед зимой. Экспорт газа из США в ЕС в октябре стал вторым по величине за всю историю — Reuters

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в октябре поднялся до второго по величине месячного показателя за всю историю наблюдений, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Как отмечается, американские производители нарастили выпуск, чтобы заработать на высоком европейском спросе и ценах на газ, достигших многолетних максимумов.

Поставки в Европу за месяц увеличились почти на 1 млн тонн — с 5,91 млн тонн в сентябре до 6,89 млн тонн. Reuters подчеркивает, что европейские покупатели стремятся запастись топливом до зимы, поэтому продавать СПГ в Европу стало не менее выгодно, чем в Азию.

Завод Golden Pass LNG в Техасе, принадлежащий QatarEnergy и ExxonMobil, отгрузил в октябре четыре партии газа — вдвое больше, чем месяцем ранее. Поставки в Азию почти не изменились. Азиатские покупатели получили 2,73 млн тонн против 2,84 млн тонн месяцем ранее.

Египет остался крупным покупателем американского СПГ — в октябре, как и в сентябре, он импортировал 0,68 млн тонн. Экспорт в Латинскую Америку вырос с 0,53 млн тонн до 0,68 млн тонн. Еще около 0,59 млн тонн покинули американские терминалы без конечного пункта назначения — эти танкеры остаются в море в ожидании покупателей.

Как писал The Insider, новый рост цен на газ в Европе в 2026 году связан с военными действиями США против Ирана и прекращением судоходства в Ормузском проливе. Крупнейшим поставщиком газа в ЕС стала Норвегия, значительная часть импорта приходится на СПГ из США, Катара, Нигерии и Анголы. Полностью отказаться от импорта из России Евросоюз планирует к концу 2027 года.