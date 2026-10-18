Вице-премьер Новак заявил, что ЕС наращивает закупки российского СПГ перед эмбарго. В сентябре импорт был одним из самых низких с 2022 года

Европейские страны увеличивают закупки российского сжиженного природного газа перед вступлением в силу эмбарго с 1 января 2027 года, утверждает вице-премьер России Александр Новак. По его словам, за девять месяцев поставки достигли 12 млн тонн, превысив прошлогодний показатель. Однако последние данные независимых аналитиков показывают другую динамику: по подсчетам финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в сентябре импорт российского СПГ в Евросоюз был четвертым с конца по объему за время полномасштабной войны, а поставки с проекта «Ямал СПГ» в третьем квартале сократились на 13,6% год к году.

«Такое впечатление, что наши европейские партнеры хотят быстрее заполнить, больше купить до 1 января», — сказал Новак в интервью информационной службе «Вести». Исследование немецкой организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler, показывает, что рост поставок газа с Ямала пришелся преимущественно на первое полугодие. За январь — сентябрь европейские порты приняли рекордные 12,18 млн тонн СПГ с этого проекта — на 9,5% больше прошлогоднего уровня. Однако в июле — сентябре объем сократился на 13,6% год к году, до 2,21 млн тонн.

Более свежий отчет CREA, опубликованный 16 октября, свидетельствует о том, что после рекордно низких августовских объемов в сентябре импорт российского СПГ в ЕС вырос на 60% по сравнению с прошлым месяцем. Тем не менее сентябрьский показатель остался одним из самых низких с февраля 2022 года. 72% поступившего в Евросоюз российского СПГ в сентябре было выгружено во французских портах, а Испания впервые с начала полномасштабного вторжения не получила ни одной партии.

Увеличение импорта за девять месяцев, на которое ссылается Новак, подтверждается независимой статистикой. Однако данные за третий квартал и сентябрь не позволяют говорить об устойчивом росте закупок непосредственно перед эмбарго. Сама по себе статистика поставок также не доказывает, что европейские компании увеличивали их именно в ожидании запрета.

В сентябре основным направлением российского экспорта СПГ стала Азия. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные международной аналитической компании Kpler, Россия экспортировала 3,36 млн тонн СПГ, на 35% больше, чем годом ранее. Из этого объема 2,12 млн тонн направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 720 тысяч тонн — в Европу. Направление поставок еще около 500 тысяч тонн на момент публикации оставалось неопределенным.

Согласно регламенту Евросоюза, с 25 апреля 2026 года уже запрещен импорт российского СПГ по существовавшим краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года запрет распространится и на долгосрочные соглашения.