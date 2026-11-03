Полиция Германии провела рейд сразу в четырех землях против леворадикалов. Арестованы 5 человек, их обвиняют в нападении на праворадикалов

В четырех землях Германии — Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и Бремене — прошел крупный рейд полиции в рамках расследования деятельности марксистко-ленинской группировки «Коллектив Цвиккау» (Kollektiv Zwickau). Об этом сообщает газета Die Zeit. В ходе операции были задержаны пять человек. Полиция обвиняет участников объединения в нападениях на людей с другими политическими взглядами и прочих преступлениях.

Немецкая полиция 3 ноября провела рейд сразу в шести городах Германии — Цвиккау, Дрездене, Лейпциге (все — Саксония), Зальфельде (Тюрингия), Бремене и Гамбурге (оба города — одновременно федеральные земли). В ходе обысков квартир на основании ранее выданных ордеров были задержаны четыре человека в возрасте от 22-х до 36 лет. Еще один подозреваемый, 20-летний юноша, во время визита полиции напал на сотрудника правопорядка и тоже был арестован.

Как отмечает издание MDR, расследование ведется в отношении всего 12 человек, которых подозревают в создании левоэкстремистского объединения «Коллектив Цвиккау». Немецкие власти считают, что в 2022 году группа молодых людей в саксонском городе Цвиккау объединилась в группировку, целью которой стала борьба с праворадикалами и «человеконенавистническими структурами как на региональном, так и на общегерманском уровнях», пишет MRD.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемые по предварительному сговору нападали на людей с противоположными взглядами, занимались умышленной порчей имущества и пытались добиться своих политических целей преступными методами. Сообщается, что летом 2024 года подозреваемые, например, напали на несколько человек в одном из парков Цвиккау.

Министерство внутренних дел Саксонии считает «Коллектив Цвиккау» коммунистической группировкой марксистко-ленинского толка. Отмечается, что объединение входит в общегерманское движение «Красная молодежь Германии». Расследование ведет специальная комиссия Soko LinX, занимающаяся преступлениями, связанными с левым экстремизмом.

На минувших выходных, 31 октября, в 34 городах Германии прошли протесты молодежи, переросшие в ряде случаев в беспорядки. Сильнее всего ситуация вышла из-под контроля во Франкфурте-на-Майне, где демонстранты били витрины и ограбили несколько магазинов. Глава МВД Германии Александр Добриндт в комментарии таблоиду Bild заявил, что насилие, в которое переросли мирные акции, было связано с действиями «левых группировок и хулиганов из мигрантской среды».