КСИР сообщил о подрыве на минах еще двух танкеров в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на морских минах в районе Ормузского пролива, утверждает КСИР. В заявлении, опубликованном вечером 1 ноября агентством IRNA, говорится, что один из них — супертанкер, который после взрыва загорелся.

«Эти танкеры отключили свои системы навигации и идентификации и намеревались тайно пройти по несанкционированному маршруту в Ормузскм проливе при поддержке террористической армии США, но были остановлены», — говорится в заявлении.

Ранее, 16 и 17 октября, КСИР сообщал о подрыве на минах двух супертанкеров. Иранская сторона не уточняла названия судов. В то же время эксперты в области морской безопасности сообщали, что супертанкер Gem No. 2 (IMO: 9735373), принадлежащий китайской компании, получил повреждения недалеко от берегов эмирата Шарджа (ОАЭ). В результате разлива нефти у берегов ОАЭ были закрыты пляжи в трех эмиратах.

Еще два супертанкера при проходе через Ормузский пролив были поражены неизвестными снарядами в конце августа. Это Sidr (IMO: 9854715), принадлежащий саудовской судоходной компании Bahri, и Senegal Prosperity (IMO: 9532757) южнокорейской Sinokor. В конце августа американские военные заявляли, что полностью разминировали торговые пути в Ормузском проливе.

По данным компании Windward, которая занимается мониторингом морской акватории, с июля по сентябрь в регионе зафиксировано 12 случаев разлива нефти. 29 сентября пятно размером 13 на 20 км обнаружили недалеко от оманского эксклава Мусандам, граничащего с ОАЭ, в нескольких десятках километров от установки по опреснению воды. Еще один разлив произошел у опреснительного сооружения в ОАЭ.