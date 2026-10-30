В трех арабских эмиратах закрыли пляжи из-за разлива нефти. Ранее Иран сообщал о поражении супертанкера

Всего с начала войны США и Израиля против Ирана в районе Ормузского пролива было поражено более ста судов. Последним на сегодня затонувшим судном стал сухогруз Cape Dao (IMO: 9219020), принадлежавший компании из ОАЭ.

17 октября КСИР заявил, что на супертанкере, провозившем 2 млн баррелей нефти, произошел взрыв и пожар. Иранская сторона утверждала, что судно пыталось пройти по несанкционированному маршруту, отключив системы слежения, и подорвалось на морской мине. Согласно заявлениям КСИР, еще один супертанкер подорвался на мине днем ранее, 16 октября.

Как рассказал The Insider аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас, в действительности неясно, от чего пострадали суда — от мин или в результате атаки.

«Похоже, Иран возобновляет давление на судоходство в проливе — после того, как в СМИ появились сообщения о том, что интенсивность движения судов приближается к довоенному уровню. Вопрос в том, как были повреждены суда: морскими минами или же беспилотниками и ракетами. США потратили немало сил на разминирование пролива, и если Иран установил новые мины, это создаст серьезные дополнительные трудности как для американской стороны, так и для коммерческого судоходства. Впрочем, не исключено, что Иран намеренно пытается связать эти атаки с использованием мин, чтобы создать впечатление, будто пролив снова заминирован».

США еще в конце августа заявляли, что полностью разминировали торговые пути в Ормузском проливе.