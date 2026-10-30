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Новости

В трех арабских эмиратах закрыли пляжи из-за разлива нефти. Ранее Иран сообщал о поражении супертанкера

The Insider
Нефть на берегу в эмирате Умм-эль-Кувейн. Фото: Getty Images

Нефть на берегу в эмирате Умм-эль-Кувейн. Фото: Getty Images

В трех эмиратах ОАЭ (Умм-эль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Шарджа) закрыли пляжи, поскольку побережья страны достигли нефтяные пятна от разливов с танкеров, атакованных в Ормузском проливе. Как пишет Financial Times со ссылкой на компанию Windward, которая занимается мониторингом морской акватории, с июля по сентябрь в регионе зафиксировано 12 случаев разлива нефти. 29 сентября пятно размером 13 на 20 км обнаружили недалеко от оманского эксклава Мусандам, граничащего с ОАЭ, в нескольких десятках километров от установки по опреснению воды. Еще один разлив произошел у опреснительного сооружения в ОАЭ.

Google Maps

Google Maps

Жители ОАЭ узнали об утечке, когда в городах стал ощущаться необычных запах. Жалобы на это появлялись в социальных сетях, пишет FT. Министерство окружающей среды ОАЭ сообщило, что ведет работы по ликвидации последствий разлива, и рекомендовало рыбакам избегать затронутых районов.

Власти не называли конкретный источник разлива. Эксперты в области морской безопасности утверждают, что утечка произошла с супертанкера Gem No. 2 (IMO: 9735373), принадлежащего китайской компании. Около двух недель назад судно получило повреждения недалеко от берегов эмирата Шарджа.

Пожар на супертанкере Gem No. 2

Пожар на супертанкере Gem No. 2

Фото: КСИР

Всего с начала войны США и Израиля против Ирана в районе Ормузского пролива было поражено более ста судов. Последним на сегодня затонувшим судном стал сухогруз Cape Dao (IMO: 9219020), принадлежавший компании из ОАЭ.

17 октября КСИР заявил, что на супертанкере, провозившем 2 млн баррелей нефти, произошел взрыв и пожар. Иранская сторона утверждала, что судно пыталось пройти по несанкционированному маршруту, отключив системы слежения, и подорвалось на морской мине. Согласно заявлениям КСИР, еще один супертанкер подорвался на мине днем ранее, 16 октября.

Как рассказал The Insider аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас, в действительности неясно, от чего пострадали суда — от мин или в результате атаки.

«Похоже, Иран возобновляет давление на судоходство в проливе — после того, как в СМИ появились сообщения о том, что интенсивность движения судов приближается к довоенному уровню. Вопрос в том, как были повреждены суда: морскими минами или же беспилотниками и ракетами. США потратили немало сил на разминирование пролива, и если Иран установил новые мины, это создаст серьезные дополнительные трудности как для американской стороны, так и для коммерческого судоходства. Впрочем, не исключено, что Иран намеренно пытается связать эти атаки с использованием мин, чтобы создать впечатление, будто пролив снова заминирован».

США еще в конце августа заявляли, что полностью разминировали торговые пути в Ормузском проливе.

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Публикация:«В трех арабских эмиратах закрыли пляжи из-за разлива нефти. Ранее Иран сообщал о поражении супертанкера»

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