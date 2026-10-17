Cупертанкер c 2 млн баррелей нефти подорвался на мине — КСИР

Согласно заявлениям КСИР, это уже второй супертанкер, подорвавшийся на мине за два дня. Накануне, 16 октября, иранская сторона сообщила о пожаре на танкере, который пытался «пройти через запретную зону в Оманском заливе», отключив системы отслеживания.

14 октября КСИР сообщал, что к югу от Ормузского пролива затонул контейнеровоз, подорвавшийся на мине. На борту, как утверждалось, было 2500 контейнеров. В заявлении отмечалось, что судно «нарушило правила и попыталось пройти по несанкционированному и крайне опасному маршруту через Ормузский пролив».

Ранее Reuters опубликовало исследование, проведенное группами United Against Nuclear Iran (UANI) и SynMax, из которого следовало, что за последние пару месяцев как минимум девять иранских судов смогли преодолеть американскую блокаду Ормузского пролива. Согласно приведенным данным, прорваться смогли восемь танкеров-газовозов, перевозивших СПГ, и один танкер с керосином.