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Cупертанкер c 2 млн баррелей нефти подорвался на мине — КСИР

The Insider
Скриншот видео КСИР

Скриншот видео КСИР

КСИР распространил заявление о взрыве и пожаре на супертанкере, перевозящем 2 млн баррелей сырой нефти. Из сообщения, опубликованного иранским агентством Tasnim, следует, что танкер подорвался на морской мине утром 17 октября.

«Супертанкер попытался пройти по несанкционированному маршруту, обманув американских военных, вторгшихся в регион, — для этого на судне были отключены все системы слежения и радары. Однако танкер подорвался на мине: в машинном отделении произошел мощный взрыв, в результате чего судно полностью остановилось».

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Согласно заявлениям КСИР, это уже второй супертанкер, подорвавшийся на мине за два дня. Накануне, 16 октября, иранская сторона сообщила о пожаре на танкере, который пытался «пройти через запретную зону в Оманском заливе», отключив системы отслеживания.

14 октября КСИР сообщал, что к югу от Ормузского пролива затонул контейнеровоз, подорвавшийся на мине. На борту, как утверждалось, было 2500 контейнеров. В заявлении отмечалось, что судно «нарушило правила и попыталось пройти по несанкционированному и крайне опасному маршруту через Ормузский пролив».

Ранее Reuters опубликовало исследование, проведенное группами United Against Nuclear Iran (UANI) и SynMax, из которого следовало, что за последние пару месяцев как минимум девять иранских судов смогли преодолеть американскую блокаду Ормузского пролива. Согласно приведенным данным, прорваться смогли восемь танкеров-газовозов, перевозивших СПГ, и один танкер с керосином.

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Публикация:«Cупертанкер c 2 млн баррелей нефти подорвался на мине — КСИР»

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