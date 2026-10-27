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Иран пообещал меры против крупнейшего владельца супертанкеров Sinokor, чьи суда нарушают «правила прохода» через Ормузский пролив чаще всех

The Insider
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Иран пообещал с 1 ноября принять «правовые меры» против южнокорейской судоходной компании Sinokor. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter так называемой Администрацией пролива Персидского залива (PGSA) — органе, который Тегеран создал в мае для контроля за судоходством в Ормузском проливе:

«Суда, принадлежащие судоходной компании Sinokor, совершили наибольшее количество нарушений при проходе [через пролив] за последние три месяца, и к настоящему времени в отношении как минимум семи из них приняты соответствующие исполнительные меры».

О каких мерах идет речь, не уточняется. По данным на 21 октября, в черном списке PGSA значилось 122 судна. Иранские власти настаивают, что иностранные торговые суда могут проходить через Ормузский пролив, только получив от них разрешение. На сайте PGSA есть форма для подачи заявки на проход.

Sinokor — крупнейший в мире владелец супертанкеров. Как пишет Bloomberg, почти 40% нефти, транспортированной через Ормузский пролив в сентябре, пришлось на суда этой корейской компании.

Судоходство в Ормузском проливе, который соединяет Персидский и Оманский заливы, значительно затруднено с марта из-за войны, начатой США и Израилем против Ирана. Тегеран заявляет, что полностью контролирует проход. Вашингтон в свою очередь объявил блокаду иранских портов. Суда в проливе регулярно обстреливаются, подвергаются атакам дронов и подрываются на морских минах.

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Публикация:«Иран пообещал меры против крупнейшего владельца супертанкеров Sinokor, чьи суда нарушают «правила прохода» через Ормузский пролив чаще всех»

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