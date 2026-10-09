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КСИР пригрозил преследовать суда на «несогласованных» с ним маршрутах по всему региону, а не только в Ормузском проливе

The Insider
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Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозили преследовать по всему региону суда, которые идут «несанкционированными маршрутами», сообщает агентство DEFA. Раньше иранские военные ограничивали свои действия Ормузским проливом. В том же заявлении КСИР сообщил, что поразил крупный газовоз NV Sunshine (IMO: 9350288).

В заявлении ВМС КСИР говорится:

«Отныне меры против судов-нарушителей не ограничатся Ормузским проливом. Любое судно, идущее несанкционированно, будут преследовать по всему региону, и наказание его неизбежно».

По версии иранских военных, газовоз, перевозивший сжиженный нефтяной газ, пытался пройти «незаконным маршрутом» в южной части пролива. После попадания в машинном отделении и двигательной установке судна начался сильный пожар. В КСИР утверждают, что управляют проливом по приказу верховного главнокомандующего и не допустят в регион «армии-агрессоры».

Ответственность за инциденты и рост напряженности в морских перевозках иранские военные возложили на армию США. По их версии, американцы вмешиваются в решения судоходных и страховых компаний и платят крупные взятки. Компаниям, которые «поддадутся на обман», в КСИР пригрозили санкциями и карательными мерами против всех их судов.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал не наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Он также заявил, что американская блокада иранских портов сохраняется, а нефть продолжает идти через Ормузский пролив.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану в феврале. В последние недели Тегеран и Вашингтон обменивались предложениями о прекращении войны и возобновлении судоходства через пролив, но последнее предложение Ирана Трамп отклонил.

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Публикация:«КСИР пригрозил преследовать суда на «несогласованных» с ним маршрутах по всему региону, а не только в Ормузском проливе»

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