Во втором туре президентских выборов в Болгарии побеждает Илияна Йотова. Она выступает против военной помощи Украине

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова побеждает во втором туре президентских выборов, набирая более 50% голосов. Об этом сообщает издание The Sofia Globe со ссылкой на результаты экзитпола. Ее соперник бывший и.о. премьер-министра Андрей Гюров получает около 43%. Йотова выступает за диалог с Россией и против военной помощи Украине.

Сразу несколько экзитполов показали лидерство Йотовой во втором туре президентских выборов в Болгарии. По данным агентства Alpha Research, у действующего лидера страны 52,5% голосов, у ее соперника — 43,4%, а 4,1% избирателей высказались против всех.

По данным агентства Market Links, которые таже приводит The Sofia Globe, у Йотовой 50,7%, а у Гюрова — 44%.

Фиксирует победу Йотовой и Gallup International Balkan. По данным этого экзитпола, она заручилась поддержкой 51% избирателей, Гюров набрал 44%.

Как отмечает агентство Reuters, согласно экзитполам, явка составила примерно 27-29%, что лишь немного превышает рекордно низкую явку первого тура, которая оказалась на уровне 23%.

Как писал The Insider, Гюрова поддерживали оппозиционные партии, Йотову — «Прогрессивная Болгария» премьер-министра Румена Радева и Болгарская социалистическая партия. Йотова выступает за диалог с Москвой и против военной помощи Украине. В первом туре Йотова набрала 34,5% голосов, Гюров — 32%.

Йотова стала президентом Болгарии в январе 2026 года после того, как Румен Радев покинул пост главы государства ради участия в досрочных парламентских выборах в качестве кандидата в премьер-министры. В апреле 2026-го «Прогрессивная Болгария» Радева выиграла досрочные выборы.