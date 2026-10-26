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Новости

Во второй тур выборов президента Болгарии при рекордно низкой явке вышли выступающая за диалог с Москвой Йотова и прозападный Гюров

The Insider
Иллюстрация к материалу

Во второй тур президентских выборов в Болгарии, который пройдет 1 ноября, вышли действующий президент Илияна Йотова и бывший временный премьер Андрей Гюров. По данным ЦИК после подсчета 95,29% протоколов, Йотова, которая идет на выборы вместе с кандидатом в вице-президенты Кирилом Вылчевым, набирает 34,59% голосов, Гюров и его кандидат в вице-президенты Георгий Кандев — 32,03%, сообщает БНТ. На третьем месте — лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов с 12,62%. Графу «Не поддерживаю никого» отметили 4,42% избирателей.

Явка оказалась рекордно низкой. К 16 часам на участки пришли только 16,04% избирателей — на 3 процентных пункта меньше, чем на прошлых президентских выборах, пишет Mediapool. Издание отмечает, что после окончательного подсчета эта цифра вряд ли сильно превысит 20%.

Гюрова поддерживают оппозиционные партии, Йотову — «Прогрессивная Болгария» премьер-министра Румена Радева и Болгарская социалистическая партия. Йотова выступает за диалог с Москвой и против военной помощи Украине. После голосования Гюров предложил ей провести открытые дебаты и сказал:

«Сейчас не время праздновать. Я уверен, что Болгарии нужен активный президент, который умеет объяснять свои решения и объединяет людей, а не разделяет их».

Йотова не стала просить о поддержке партии и выбывших кандидатов и пообещала обращаться ко всем гражданам. О низкой явке она сказала:

«Тот, кто думает, что можно что-то изменить в стране, не приходя на выборы, заблуждается».

Кого поддержат избиратели Костадинова, пока неясно. Несмотря на общий евроскептицизм и пророссийскую позицию, «Возрождение» находится в оппозиции правительству более умеренного Радева, которое поддерживает Йотову. Костадинов заявил, что партия решит, поддерживать ли кого-то во втором туре, возможно, после опроса среди сторонников, а сами избиратели свободны в выборе. Костадинов сказал:

«Исход второго тура 1 ноября во многом будет зависеть от избирателей „Возрождения“».

Лидер партии «Меч» Радостин Василев, набравший 4,6%, призвал своих сторонников не голосовать за Йотову.

В апреле досрочные парламентские выборы выиграла «Прогрессивная Болгария» Румена Радева. Ради участия в них он в январе досрочно ушел с поста президента, и его место заняла Йотова. Политолог Иван Преображенский тогда говорил The Insider, что Москва открыто делает ставку на Радева.

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Публикация:«Во второй тур выборов президента Болгарии при рекордно низкой явке вышли выступающая за диалог с Москвой Йотова и прозападный Гюров»

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