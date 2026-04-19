«Прогрессивная Болгария» во главе с пророссийским экс-президентом лидирует на парламентских выборах. «Москва ставит на него» — политолог

Если финальные результаты совпадут с текущими прогнозами, левоцентристская «Прогрессивная Болгария» завершит избирательную кампанию с одним из самых сильных результатов за последние годы. Коалицию возглавляет Румен Радев, который был президентом страны в 2016-2026 годах. В ходе предвыборной кампании он выступал за улучшение отношений с Москвой и возобновление беспрепятственных поставок российских нефти и газа в Европу.

Однако для формирования парламентского большинства «Прогрессивной Болгарии» потребуются партнеры. Радев уже заявил о готовности сотрудничать с реформистской коалицией «Продолжаем перемены», не исключив при этом вариант правительства меньшинства.

По словам политолога Ивана Преображенского, с которым поговорил The Insider, Россия открыто делает ставку на экс-президента:

«Это видно даже по анализу публикаций в проссийских пропагандистских медиа. В его поддержку идет мощная кампания в соцсетях. Другая, даже более пророссийская сила — крайне правая партия "Возрождение". Радев — за переговоры с Кремлем, против поддержки Украины, в том числе поставок оружия. При том, что Болгария сегодня, пожалуй, — крупнейший поставщик в Украину вооружений советского типа среди стран Евросоюза».

Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов неоднократно ездил в Россию, в том числе после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее власти Болгарии просили руководство ЕС помочь в борьбе с внешним вмешательством в выборы, писало издание Politico в начале апреля. Среди тех, кто мог бы попытаться повлиять на результаты, указывалась Москва.

Нынешние парламентские выборы стали восьмыми за пять лет. Их назначили после отставки кабинета министров на фоне самых крупных за годы протестов, которые вспыхнули в Болгарии в конце прошлого года. В результате нескольких предыдущих выборов ни одна сила не смогла закрепиться у власти надолго.