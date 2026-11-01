ФСБ задержала подростка и поблагодарила США за информацию о подготовке теракта в парке «Царицыно»

ФСБ отчиталась о задержании подростка, который якобы готовил теракт в парке «Царицыно». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Там отметили, что несовершеннолетний был задержан на основе информации, переданной правоохранительными органами США. Ранее посольство США предупредило об угрозе теракта на территории московского музея-заповедника, а вслед за ним с аналогичным сообщением к своим гражданам обратилась дипмиссия Германии в России.
В ЦОС ФСБ заявили:
«В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике „Царицыно“, с подписью: I found a place („Я нашел место“). Признательны американской стороне за предоставленную информацию».
В ФСБ отметили, что совместно с Росгвардией, МВД и СК РФ провели проверку полученной от американских правоохранительных органов информации о подготовке теракта в парке «Царицыно». Утверждается, что по адресу проживания подростка были обнаружены предметы одежды и аксессуары с видео, «подписка на неонацистский канал в Telegram» и «значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и других насильственных акциях».
Накануне, 31 октября, посольство США предупредило о «достоверной угрозе события, которое может повлечь массовые жертвы» на территории музея-заповедника. Американским гражданам рекомендовали не приближаться к парку и избегать мест массового скопления людей. В дипмиссии подчеркнули, что Вашингтон координирует действия с российскими властями.
Посольство Германии в Москве также предупредило своих граждан о возможном теракте на территории музея-заповедника «Царицыно». Немецким гражданам, находящимся в России, дипмиссия разослала электронное письмо с темой «Срочное предупреждение о безопасности». Сообщение было отправлено через систему кризисной регистрации МИД Германии. В нем говорилось о «конкретных признаках актуальной угрозы безопасности» и содержалась настоятельная рекомендация не посещать «Царицыно».
Вечером 31 октября территорию «Царицына» закрыли, а к музею прибыли сотрудники полиции. Утром музей-заповедник вновь открыли для посетителей.
Похожее предупреждение США выпускали 7 марта 2024 года, за 15 дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда американские дипломаты сообщили об угрозе нападений на массовые мероприятия, включая концерты. Позднее The Washington Post выяснила, что американские спецслужбы передали российским властям более конкретные сведения и назвали концертный зал возможной целью террористов.