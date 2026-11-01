ФСБ задержала подростка и поблагодарила США за информацию о подготовке теракта в парке «Царицыно»

ФСБ отчиталась о задержании подростка, который якобы готовил теракт в парке «Царицыно». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Там отметили, что несовершеннолетний был задержан на основе информации, переданной правоохранительными органами США. Ранее посольство США предупредило об угрозе теракта на территории московского музея-заповедника, а вслед за ним с аналогичным сообщением к своим гражданам обратилась дипмиссия Германии в России.

В ЦОС ФСБ заявили:

«В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике „Царицыно“, с подписью: I found a place („Я нашел место“). Признательны американской стороне за предоставленную информацию».

В ФСБ отметили, что совместно с Росгвардией, МВД и СК РФ провели проверку полученной от американских правоохранительных органов информации о подготовке теракта в парке «Царицыно». Утверждается, что по адресу проживания подростка были обнаружены предметы одежды и аксессуары с видео, «подписка на неонацистский канал в Telegram» и «значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и других насильственных акциях».