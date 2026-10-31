США предупредили о «достоверной угрозе» массовых жертв в «Царицыне». ФСБ заявила, что получила данные о подготовке теракта

Посольство США в Москве предупредило о «достоверной угрозе» события с массовыми жертвами на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве сегодня, 31 октября. Дипмиссия призвала американских граждан не посещать музей-заповедник и избегать этого района и мест массового скопления людей. В посольстве также заявили, что власти США координируют ответные меры с российскими властями. Характер угрозы и ее возможный источник американская сторона не раскрыла.
Позднее музей-заповедник закрыли «по техническим причинам», сообщает «Осторожно, новости». По данным издания, на место прибыли сотрудники полиции, вход на территорию закрыт. Корреспондент «Осторожно, новости» передавал, что обстановка оставалась спокойной и посетителей было мало. «Я не знаю, что будет, сказали закрываем парк по техническим причинам», — рассказал журналисту сотрудник охраны.
ФСБ России заявила, что получила от США «по партнерским каналам» информацию о подготовке теракта в Москве и проводит «соответствующую работу». Других подробностей ведомство не привело.
Незадолго до закрытия в «Царицыне» заявили Mash, что не располагают информацией об угрозе и музей-заповедник работает в обычном режиме. На официальном сайте «Царицына» на вечер 31 октября по-прежнему указаны запланированные мероприятия, в том числе органный концерт в 17:00 и гала-концерт в 18:00.
Предыдущее сопоставимое публичное предупреждение посольство США выпускало 7 марта 2024 года. Тогда дипмиссия сообщила, что «экстремисты» в ближайшее время могут атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты, и рекомендовала американцам избегать массовых мероприятий в течение 48 часов. The Insider писал об этом предупреждении в тот же день. Через 15 дней, 22 марта 2024 года, вооруженные люди напали на посетителей Crocus City Hall в Красногорске.
Позднее The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что еще до публичного предупреждения США передали российской стороне более конкретные разведданные и назвали Crocus City Hall возможной целью атаки. По данным газеты, эта информация была передана российским властям 6 марта. Российская сторона подтверждала получение от США информации о террористической угрозе, однако не подтверждала, что в ней был назван именно Crocus City Hall.