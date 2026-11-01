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Посольство Германии вслед за американским предупредило об угрозе теракта в Москве. Парк «Царицыно» после закрытия вновь открылся

The Insider
Евгений Самарин / Правительство Москвы

Евгений Самарин / Правительство Москвы

Посольство Германии в Москве предупредило своих граждан о возможном теракте на территории музея-заповедника «Царицыно», где ранее угрозу массовых жертв обнаружили американские спецслужбы, пишет Der Spiegel. Издание получило копию письма немецкой дипмиссии. После предупреждений США и Германии территорию парка закрыли, однако утром 1 ноября музей-заповедник возобновил работу.

Немецкое посольство разослало гражданам ФРГ, находящимся в России, электронное письмо с темой «Срочное предупреждение о безопасности». Сообщение было отправлено через систему кризисной регистрации Министерства иностранных дел Германии. В нем говорилось о «конкретных признаках актуальной угрозы безопасности» и содержалась настоятельная рекомендация не посещать «Царицыно».

Общедоступные рекомендации МИД Германии по безопасности в России не обновлялись с 21 октября. В них по-прежнему содержится предупреждение против поездок в страну, в том числе из-за риска атак беспилотников и произвольных задержаний. Отдельного упоминания угрозы в «Царицыне» на странице нет.

Накануне, 31 октября, посольство США предупредило о «достоверной угрозе события, которое может повлечь массовые жертвы» на территории музея-заповедника. Американским гражданам рекомендовали не приближаться к парку и избегать мест массового скопления людей. Дипмиссия подчеркнула, что Вашингтон координирует действия с российскими властями.

В ФСБ России подтвердили получение информации от американской стороны. По словам представителей спецслужбы, сведения о подготовке теракта в Москве поступили «по партнерским каналам», после чего были приняты соответствующие меры. Кто мог готовить нападение, не уточняется.

Вечером 31 октября территорию «Царицына» закрыли, а к музею прибыли сотрудники полиции. Утром музей-заповедник вновь открыли для посетителей. О результатах проверки возможной террористической угрозы российские спецслужбы публично не отчитывались.

Похожее предупреждение США выпускали 7 марта 2024 года, за 15 дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда американские дипломаты сообщили об угрозе нападений на массовые мероприятия, включая концерты. Позднее The Washington Post выяснила, что американские спецслужбы передали российским властям более конкретные сведения и назвали концертный зал возможной целью террористов.

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Публикация:«Посольство Германии вслед за американским предупредило об угрозе теракта в Москве. Парк «Царицыно» после закрытия вновь открылся»

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