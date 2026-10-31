Французские депутаты одобрили налог 5,5 евроцента за гигабайт для поставщиков контента. Ожидаемые сборы — €10 млрд в год

Депутаты Национального собрания Франции 30 октября одобрили поправку к проекту бюджета на 2027 год, предусматривающую введение налога для компаний, распространяющих контент через интернет, в том числе Netflix, Google, Meta и Amazon. Как пишет Le Figaro, такие компании должны будут платить по 5,5 евроцента за каждый гигабайт данных, переданных пользователям во Франции. Объем трафика будут учитывать интернет-провайдеры, включая Orange, Free, SFR и Bouygues Telecom. Авторы инициативы рассчитывают, что налог будет приносить государству около €10 млрд ежегодно.

Поправку депутата-социалиста Лорана Лардита приняли с минимальным перевесом: 11 человек проголосовали за, 10 — против, еще 14 воздержались. Таким образом, в голосовании участвовали всего 35 из 577 депутатов Национального собрания. Это было голосование по отдельной поправке в ходе рассмотрения бюджета, для которого не требуется присутствие большинства парламентариев. Правительство выступило против инициативы.

По оценке авторов поправки, основанной на данных французского телекоммуникационного регулятора Arcep, ежегодный объем интернет-трафика во Франции составляет около 200 млрд гигабайт. При этом примерно половина приходится всего на пять компаний: Netflix, Google, Meta, Amazon, а также Akamai, специализирующуюся на доставке и хранении интернет-контента. Социалисты рассчитывают, что новый налог позволит увеличить вклад крупнейших технологических корпораций в государственный бюджет. Они также считают, что его будет сложно обойти, поскольку он рассчитывается на основе фактического объема переданных данных, а не прибыли, которую компании самостоятельно декларируют.

Еще один аргумент сторонников инициативы связан с экологией. По их мнению, необходимость платить за каждый переданный гигабайт подтолкнет компании к разработке технологий, позволяющих сокращать объем передаваемых данных без ухудшения качества услуг. Это, в свою очередь, должно уменьшить нагрузку на дата-центры, их энергопотребление и экологический след цифровой индустрии.

Противники налога предупреждают, что расходы могут лечь не только на крупнейшие технологические корпорации. Генеральный докладчик финансовой комиссии Национального собрания Филипп Жювен считает, что компании могут переложить дополнительные издержки на рекламодателей. Министр по вопросам государственных счетов Давид Амьель заявил, что около половины предполагаемых налоговых поступлений, то есть €5 млрд, могут обеспечить более мелкие поставщики контента, в том числе французские. Le Figaro напоминает, что после введения во Франции в 2019 году налога в размере 3% на выручку крупных цифровых компаний те частично переложили расходы на своих партнеров.

При этом судьба нового налога остается неопределенной. Ранее поправку отклонила финансовая комиссия. Как отмечает Le Figaro, правительство может потребовать повторного голосования, когда в зале будет больше парламентариев. Кроме того, проект бюджета должен пройти через Сенат, где преобладают правые политические силы. Наконец, правительство может воспользоваться статьей 49.3 Конституции, позволяющей принять бюджет в Национальном собрании без обычного голосования по всему тексту, и исключить из него новую налоговую норму.