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935 независимых АЗС закрылись в России в 2026 году — максимум с начала войны. Закрытий впервые стало больше, чем открытий — «Коммерсантъ»

The Insider
Фото: РИА «Дагестан»

Фото: РИА «Дагестан»

В России за январь–сентябрь 2026 года были ликвидированы 935 компаний и предпринимателей, занимавшихся розничной продажей топлива, — на 16,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Это максимальный показатель с 2022 года, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных сервиса «Контур.Фокус». Число регистраций новых участников рынка при этом упало на 28,4% — до 668 — и впервые с 2022 года оказалось ниже числа ликвидаций.

На каждых 10 новых участников топливной розницы в этом году приходится около 14 выбывших. Для сравнения, за первые девять месяцев 2025 года были зарегистрированы 933 новых участника рынка, а ликвидирован 801. На 1 октября 2026 года в России действовали 10,72 тысячи компаний и предпринимателей в сфере розничной торговли топливом — на 2,9% меньше, чем годом ранее. По оценке управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, независимые АЗС составляют около 60% российских заправок, хотя на них приходится только 30–40% продаж топлива.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка связывают закрытия независимых АЗС с перебоями поставок, ростом оптовых цен и расходов. Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин считает происходящее следствием летнего скачка оптовых цен и снижения норматива биржевых продаж для нефтяных компаний с 15% до 10%. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также указал на внеплановые ремонты НПЗ, нарушившие стабильность поставок независимым заправкам.

По данным собеседника «Коммерсанта», в августе — начале сентября безубыточная цена продажи АИ-92 для независимых АЗС в Московском регионе составляла около 120 рублей за литр. Представитель Российского топливного союза рассказал изданию, что в последние полгода часть независимых заправок закрылась, а на продолжавших работу АЗС бензин и дизтопливо зачастую стоили на 10–40 рублей за литр дороже, чем на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний.

В 2026 году Россия столкнулась с масштабными перебоями в продаже топлива. К концу июня нехватка бензина, ограничения или перебои с его продажей были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитывал The Insider. В августе, согласно пользовательскому сервису «ГдеБЕНЗ», бензин и дизель были в наличии менее чем на трети российских АЗС, а в сентябре в Петербурге топливо отсутствовало более чем на половине проверенных заправок. Позднее российские НПЗ начали наращивать переработку нефти после сокращения числа атак на заводы.

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Публикация:«935 независимых АЗС закрылись в России в 2026 году — максимум с начала войны. Закрытий впервые стало больше, чем открытий — «Коммерсантъ»»

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