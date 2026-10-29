Роскомнадзор оштрафовал операторов связи на 280 млн рублей в 2026 году. Компании заявляют, что их наказывают даже за технические сбои

За первые 9 месяцев 2026 года Роскомнадзор возбудил 329 административных дел против российских операторов связи за нарушения при идентификации абонентов и противодействии подмене телефонных номеров. Это на 26% больше, чем за весь 2025 год. Общая сумма штрафов достигла почти 280 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ведомства. Сами операторы утверждают, что часть штрафов выписывают не за пропуск мошеннических звонков, а из-за технических сбоев и ошибок автоматизированной системы проверки.

В статистику Роскомнадзора вошли нарушения, связанные с превышением установленного лимита сим-карт, отсутствием проверки персональных данных абонентов, непредставлением сведений в систему «Антифрод» и оказанием услуг связи без передачи данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В «МегаФоне» считают, что рост числа административных дел связан в том числе с неправильной интерпретацией результатов автоматизированных проверок.

Система «Антифрод», запущенная в России в 2023 году, предназначена для борьбы с подменой телефонных номеров. Такая подмена позволяет мошенникам звонить с одного номера, но отображать на экране получателя другой — например, номер банка или государственного учреждения. Операторы связи обязаны проверять через «Антифрод», действительно ли звонок поступил с указанного номера, и блокировать вызовы, не прошедшие проверку. Однако, по объяснению «МегаФона», из-за технических особенностей взаимодействия сетей в системе иногда отсутствуют сведения о состоявшемся соединении или об успешной проверке звонка. В результате даже обычный звонок может быть ошибочно признан нарушением. В компании «Информзащита» пояснили, что кратковременная задержка ответа системы может привести к составлению административного протокола и штрафу до 1 млн рублей.

Отдельные претензии операторов касаются СМС-сообщений. В «МегаФоне» утверждают, что существующий механизм обмена сообщениями между сетями не позволяет подменять номер отправителя и компания не зафиксировала ни одного такого случая в собственной сети. Поэтому требование дополнительно проверять отправителей СМС оператор считает избыточным. Тем не менее, по утверждению компании, за отсутствие такой проверки продолжают штрафовать.

В «Информзащите» также считают, что значительная часть нарушений, попавших в статистику Роскомнадзора, связана не с мошенническими действиями, а с ошибками в базах МВД, задержками обмена данными с «Госуслугами» и превышением лимита сим-карт. При этом «Т2 Мобайл» не зафиксировала роста количества штрафов по сравнению с прошлым годом, а МТС и «Вымпелком» отказались комментировать ситуацию.

Как выяснил The Insider, операторы связи оспаривают штрафы за нарушения в работе системы «Антифрод» и в судах. Так, в июле 2026 года Московский городской суд отменил решение нижестоящей инстанции по одному из дел против «Т2 Мобайл». Из судебного постановления следует, что после проверки уголовного дела о хищении денег у женщины прокуратура возбудила против оператора 12 административных дел — по числу звонков с подмененных номеров, поступивших потерпевшей. За каждый эпизод оператора оштрафовали отдельно. Мосгорсуд указал, что районный суд не рассмотрел довод компании о необходимости назначить одно наказание за несколько однотипных нарушений, обнаруженных в ходе одной проверки, и направил дело на пересмотр.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что за январь—сентябрь 2026 года российские операторы заблокировали около 300 млн вызовов с подменой номера — на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За 9 месяцев система «Антифрод» проверила 146,3 млрд звонков. К ней подключены 995 операторов связи, то есть все участники рынка.