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Федеральные операторы связи предложили небольшим компаниям из регионов передать им своих абонентов, а взамен снять расходы на СОРМ — «Ъ»

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Федеральные операторы связи — «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» — начали предлагать небольшим провайдерам сервисные договоры: в обмен на их абонентскую базу им предлагают обнулить расходы на системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

В частности, проект «Ростелекома» предлагает небольшим операторам передать ему абонентов, линии связи и техподдержку. Взамен им оставят 30–40% выручки, предложат сокращение регуляторных рисков и покроют выплаты в резерв универсального обслуживания. Отдельно в презентации компании прописано также обнуление расходов на СОРМ (до 15 млн рублей в год) и фонд оплаты труда (до 16 млн рублей).

В компании сообщили, что с некоторыми операторами уже «идет предварительное обсуждение такой модели». 

«ТрансТелеКом» в свою очередь предлагает операторам модель формата FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). В такой партнерской модели операторам не нужна будет лицензия и у них не будет обязательств перед регуляторами. Они оставят себе процент от выручки и право «последней мили» — то есть по-прежнему будут отвечать за последний участок доставки услуги (интернет-соединения) пользователю.

В «ТрансТелеКоме» также добавили, что такая модель означает для операторов сокращение затрат на СОРМ и других регуляторных требований. 

Представители небольших провайдеров, однако, называют такие условия невыгодными. Например, если раньше «Ростелеком» «хотя бы покупал компании», то теперь он де-факто предлагает условия, при которых «забирает 60% бизнеса» без вложений, считают некоторые из них. 

Весной этого года Минцифры пересматривало подход к регулированию отрасли, готовя масштабные изменения. Среди прочего реформа предлагала обязать операторов выполнять внедрять требования, связанные с оперативно-разыскными мероприятиями, еще до начала оказания услуг. Сейчас установка системы может занимать до двух лет. Это, а также изменение подхода к лицензиям может повлиять на количество игроков на рынке, оставив только самые крупные компании.  

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Публикация:«Федеральные операторы связи предложили небольшим компаниям из регионов передать им своих абонентов, а взамен снять расходы на СОРМ — «Ъ»»

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