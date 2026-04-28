Магистральные операторы просят вывести их из реформы связи с новыми требованиями по охвату регионов и внедрению СОРМ — РБК

Крупные магистральные операторы связи обратились в Минцифры с просьбой пересмотреть подход к регулированию отрасли и не распространять на них требования готовящейся реформы. Речь идет о компаниях «ГлобалНет», «Раском» и «РетнНет», которые предлагают выделить для своего сегмента отдельные правила с учетом специфики работы. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с обсуждением.

Как следует из письма «ГлобалНет» (его подлинность РБК подтвердили в компании), оператор предлагает исключить из-под действия реформы компании, работающие в сегменте межоператорского пропуска трафика, магистральных каналов связи и хостинговой инфраструктуры, и разработать для них отдельное регулирование.

Что в реформе

Ранее стало известно, что Минцифры по требованию Роскомнадзора готовит масштабные изменения в отрасли связи. Ключевым изменением может стать переход от 17 видов лицензий к трем категориям — базовой, универсальной и генеральной.

Базовая лицензия стоимостью 1 млн рублей будет доступна компаниям с уставным капиталом от 5 млн рублей и позволит оказывать услуги, не требующие подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), через которую спецслужбы получают доступ к пользовательским данным и переписке.

Универсальная лицензия (10 млн рублей при капитале от 100 млн) даст возможность работать в пределах одного-шести регионов.

Генеральная лицензия стоимостью 50 млн рублей и с требованием к капиталу от 1 млрд рублей позволит оказывать услуги на всей территории страны.

Отдельное внимание в проекте уделено требованиям, связанным с СОРМ. Сейчас операторы обязаны подать заявление в ФСБ в течение 45 дней после получения лицензии, затем в течение трех месяцев подготовить план внедрения, а сама установка системы занимает от полутора до двух лет. Минцифры предлагает изменить этот порядок и обязать операторов выполнять все требования, связанные с оперативно-разыскными мероприятиями, еще до начала оказания услуг.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность отменить мораторий на плановые проверки операторов связи, который действует до 2030 года. По словам источников РБК, именно этот мораторий сейчас затрудняет контроль за своевременным внедрением СОРМ.

Для соблюдения требований Роскомнадзора магистральным операторам, вероятно, придется существенно перестроить инфраструктуру: изменить конфигурацию сетей, прокладывать кабели на большей глубине и выносить их дальше от крупных населенных пунктов, пишет Forbes. Это кратно увеличит стоимость услуг связи. Участники рынка также обеспокоены рисками усиления монополизации.

Как утверждает источник Forbes, знакомый с разработкой инициативы, ее появление связано как с коммерческими интересами «Ростелекома», так и с намерением Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного РКН, установить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных узлах магистральных сетей. Сейчас рынок транзита трафика работает на коммерческой основе, однако «Ростелеком», по его словам, заинтересован в усилении своего влияния и возможном росте тарифов. При этом источник считает, что идея вряд ли будет реализована: иностранные магистральные операторы, особенно из недружественных стран, скорее всего не согласятся работать исключительно с подсанкционной компанией.

По мнению участников рынка, в текущем виде реформа не учитывает особенностей инфраструктурных компаний, пшет РБК. В «ГлобалНет» отмечают, что такие операторы не строят абонентские сети, не подключают жилые дома и не обязаны обеспечивать покрытие в муниципалитетах, поскольку их клиентами являются другие операторы и корпоративные сети.

Что в письме операторов

Генеральный директор «ГлобалНет» Алексей Закревский подчеркнул, что предложенные требования к территориальному охвату фактически исключают магистральных операторов из новой модели лицензирования. «Наша инфраструктура — это точки агрегации трафика в дата-центрах и высокоскоростные магистральные каналы. Мы не строим абонентскую сеть и не подключаем жилые дома. В предложенной модели для операторов нашего сегмента попросту не предусмотрена рабочая категория лицензии», — пояснил он. По его словам, без учета этих особенностей компании рискуют оказаться вне правового поля.

Операторы предлагают отказаться от критериев покрытия территорий и вместо этого использовать технические показатели — пропускную способность сетей, надежность инфраструктуры и качество межсетевого взаимодействия. Также они считают необходимым адаптировать требования СОРМ, сосредоточив внимание на безопасности инфраструктуры и прозрачности взаимодействия с государственными органами. Кроме того, «ГлобалНет» выступает за автоматический перенос действующих лицензий в новую систему без остановки деятельности и дополнительных административных процедур.

По данным источников, аналогичные замечания направили в Минцифры и «Раском» с «РетнНет», указав, что требования по охвату и подключению жилого фонда не соответствуют модели работы магистральных операторов. В Минцифры подтвердили получение обращения от «Раскома» и сообщили, что документ будет рассмотрен в установленном порядке. В ведомстве добавили, что продолжают обсуждать возможные изменения с участниками рынка, однако окончательные решения по реформе пока не приняты.