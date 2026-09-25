Операторы пригрозили с 15 октября блокировать звонки крупнейших банков из-за отказа платить за маркировку

Российские операторы связи пригрозили с 15 октября блокировать звонки семи крупных банков, которые не заключили договоры на обязательную маркировку вызовов. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, «Ренессанс Кредите», Сбербанке, Совкомбанке и Т-Банке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо операторов «большой четверки» в Минцифры.

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2 предупредили министра цифрового развития Максута Шадаева, что перестанут пропускать немаркированные звонки этих банков. После этого Шадаев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на кредитные организации, чтобы избежать «негативных социально-экономических последствий».

Операторы утверждают, что договоры на маркировку уже заключили более 90% компаний банковского сектора и почти 100% компаний в других отраслях. По их версии, крупнейшие банки либо не заключают такие договоры, либо не исполняют их условия.

Только пять из названных банков — Альфа-банк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк и Сбербанк — за один месяц совершили в сети одного из операторов около 86,4 млн звонков, подсчитал The Insider. Больше всего пришлось на Альфа-банк — 43 млн и Совкомбанк — 22,7 млн. На ВТБ пришлось 9 млн звонков, Т-Банк — 6 млн, Сбербанк — 5,7 млн.

С 1 сентября 2025 года российские операторы обязаны показывать при звонках компаний их название и категорию — например, «банковские услуги». Правительство утвердило правила маркировки в рамках пакета мер против телефонного мошенничества. В правилах также предусмотрено заключение договора об отображении информации между инициатором звонка и оператором.

Маркировка платная. У операторов «большой четверки» ее стоимость составляет в среднем около 30 копеек за попытку вызова, пишет «Ъ». Например, Т2 указывает тариф в 30 копеек за каждую попытку отображения информации для массовых и автоматических звонков. Плата взимается вне зависимости от того, ответил абонент или нет.

Банки оспаривают трактовку новых требований. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин утверждает, что закон возлагает обязанность передавать маркировку именно на оператора связи, а требование заключать отдельный платный договор противоречит ему. Расходы всей банковской системы на маркировку он оценивает в 3,5 млрд рублей в год. Другие участники рынка называют значительно бóльшую сумму — до 20 млрд рублей в год и до 1 млрд рублей для одного крупного банка.

При этом блокировка затронет не только рекламные звонки. Банки используют телефонную связь для предупреждений о подозрительных операциях и других сервисных сообщений. Представители финансового рынка предупреждают, что такие звонки также могут перестать доходить до клиентов.

The Insider уже писал о проблемах, возникших после вступления в силу другой части антиспам-законодательства в сентябре 2025 года. Тогда операторы начали блокировать вместе с рекламными обзвонами полезные массовые звонки банков, включая сервисные сообщения и звонки с кодами подтверждения. Обязательная маркировка звонков компаний также начала действовать 1 сентября 2025 года.