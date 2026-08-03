Мобильные операторы начали блокировать массовые звонки бизнеса без договоров на платную маркировку

Российские мобильные операторы начали блокировать звонки юридических лиц, не заключивших договоры на платную маркировку, а также массовые и автоматизированные вызовы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Блокировку подтвердили в «МегаФоне» и «Вымпелкоме».

Обязательная маркировка звонков от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует с сентября 2025 года. При входящем вызове на экране телефона должны отображаться название компании или данные предпринимателя, а также категория звонка.

Чтобы подключить маркировку, компания должна заключить отдельный договор с оператором. У «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и Т2 услуга стоит в среднем около 30 копеек за каждую попытку вызова, независимо от того, ответил ли абонент. Расходы несет компания, инициировавшая звонок, для принимающего вызов клиента маркировка бесплатна.

Для массовых и автоматических обзвонов действуют дополнительные ограничения. Закон «О связи» требует предварительного согласия абонента и договора с оператором, обслуживающим получателя звонка. В «МегаФоне» сообщили, что блокируют выявленные массовые вызовы без необходимых договоров. С начала 2026 года оператор зафиксировал рост количества звонков с признаками массового обзвона на 155%. В «Вымпелкоме» отметили, что корпоративных клиентов заранее предупредили о новых требованиях.

В Т2 сообщили, что договоры на маркировку заключили 99,9% корпоративных клиентов, которые проводят массовые обзвоны. Остальные звонки оператор, как утверждается, не блокирует, однако вызовы наиболее активных спамеров перенаправляет на голосового ассистента. В МТС комментировать ситуацию отказались.

В свою очередь участники рынка полагают, что плата за каждую попытку звонка делает дешевый массовый обзвон экономически невыгодным. Одновременно маркировка и проверка вызовов становятся новым источником дохода для мобильных операторов. Ранее затраты российского бизнеса на выполнение требований оценивали более чем в 20 млрд рублей.

Обязательная маркировка должна была стать дополнительным барьером для телефонных мошенников. Расходы на отображение сведений о звонящем возложили на сами компании. Однако некоторые банки не оформили договоры с операторами, поэтому в январе 2026 года звонки из «Сбера», ВТБ и Альфа-Банка перестали сопровождаться пометкой «банк».