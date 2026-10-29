В России проходят первые после запрета «Мемориала» самостоятельные акции памяти жертв репрессий. В Москве у Соловецкого камня дежурит ОМОН

В Москве 29 октября россияне и иностранные дипломаты возлагают цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади накануне Дня памяти жертв политических репрессий. У памятника дежурят сотрудники ОМОНа, передают очевидцы. Среди пришедших — дипломаты из Швеции, Чехии, Нидерландов, Германии, Литвы и Франции, а также бывший председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский, которого российские власти внесли в реестр «иностранных агентов». В этом году День памяти жертв политических репрессий впервые отмечают после того, как Верховный суд России в апреле объявил «Мемориал» «экстремистской» организацией и запретил его деятельность.
За четыре дня до памятной даты, 25 октября, полицейские задержали женщину, которая пришла возложить цветы к Соловецкому камню. По информации правозащитного проекта «Слово защите», ее доставили в отдел полиции «Китай-город», где пригрозили составить протокол о неповиновении полиции. Причина задержания неизвестна.
Утром 29 октября к памятнику также пришел депутат Госдумы Андрей Луговой. По данным «Осторожно, новости», он рассчитывал встретить американского или британского посла, чтобы передать статуэтку индийского сипая — отсылка к колониальному прошлому Индии и британской имперской армии. Встретиться с дипломатами ему не удалось.
Где в России проходят акции памяти
Публичные мероприятия в память о жертвах политических репрессий запланированы в нескольких российских городах. В Иркутской области активисты организовали чтение имен репрессированных у мемориала в Пивоварихе. Организаторы предложили жителям заранее прислать имена родственников, пострадавших от советских репрессий, даже если сами потомки репрессированных не смогут присутствовать на церемонии.
В Кирове региональное отделение партии «Яблоко» согласовало с городской администрацией митинг 30 октября у Соловецкого камня на Морозовской улице. Аналогичную акцию разрешили в Великом Новгороде: участники соберутся у входа в парк «30 лет Октября», прочтут имена репрессированных и выразят поддержку сегодняшним политзаключенным.
В Санкт-Петербурге 30 октября запланированы возложения цветов к Соловецкому камню на Троицкой площади и на Левашовском мемориальном кладбище — месте массовых захоронений жертв сталинского террора. Там же пройдет чтение имен. Вечером региональное отделение «Яблока» проведет марафон памяти и вечер писем политзаключенным.
Памятные мероприятия также анонсированы в Копейске Челябинской области и Тольятти Самарской области. В Копейске 30 октября состоится траурный митинг у памятника жертвам репрессий, а в Тольятти городская администрация запланировала возложение цветов в парке Центрального района.
Отдельный марафон чтения имен «Люди, не убивайте друг друга!» 30 октября проведет партия «Яблоко». Он продлится 11 часов и объединит участников из десятков российских регионов. В Москве присоединиться к чтениям можно будет в партийном офисе.
Международная акция «Возвращение имен» 29 октября также объединяет участников более чем из 100 городов мира. Чтения проходят очно и дистанционно, а их организаторы ведут многочасовую онлайн-трансляцию. В 2025 году акция состоялась в 150 городах.
Как власти запрещали акции памяти
Акция «Возвращение имен» впервые состоялась в Москве 29 октября 2007 года по инициативе Международного общества «Мемориал». Ее участники по очереди зачитывали у Соловецкого камня имена, профессии и даты расстрела жертв сталинского террора.
Одной из создательниц акции стала исполнительный директор Международного «Мемориала» Елена Жемкова. По ее словам, первоначально организаторы хотели прочитать все известные на тот момент 40 тысяч имен расстрелянных москвичей. Для этого потребовалось бы круглосуточное чтение на протяжении нескольких недель. Однако такой формат реализовать не удалось.
До 2019 года чтения ежегодно проходили непосредственно у Соловецкого камня. В 2020 году массовую акцию отменили из-за пандемии коронавируса, после чего власти Москвы продолжили отказывать в ее согласовании, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. В октябре 2024 года, когда акция уже несколько лет не проводилась в прежнем формате, Роскомнадзор заблокировал сайт «Возвращения имен». При этом организаторы продолжили чтения в других форматах, в том числе онлайн.
Что произошло с членами общества «Мемориал»
В декабре 2021 года российские суды постановили ликвидировать Международный «Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал». В 2022 году организация стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Награду в Осло получил Ян Рачинский.
9 апреля 2026 года Верховный суд России счел «экстремистским» международное движение «Мемориал» и запретил его деятельность в России. Дело рассматривалось на закрытом заседании, адвоката не допустили к процессу. В тот же день Центр защиты прав человека «Мемориал» объявил о прекращении всей деятельности на российской территории.
К этому времени многие сотрудники и руководители организации уже покинули страну. Елена Жемкова уехала из России в 2023 году и продолжает правозащитную работу в Германии. В июне 2025 года российские власти внесли ее в реестр «иноагентов». Такой же статус получили Рачинский и другие представители организации, в том числе историк Ирина Щербакова.
В феврале 2026 года российские власти также сочли «нежелательными» две зарубежные структуры «Мемориала» — Международную ассоциацию «Мемориал» в Швейцарии и Zukunft Memorial в Германии.
Один из исследователей советских репрессий, бывший руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, продолжает отбывать 15-летний срок заключения. Дмитриев участвовал в обнаружении массовых захоронений жертв сталинских расстрелов в урочище Сандармох в Карелии. В сентябре 2026 года его госпитализировали в тюремную больницу.