В России проходят первые после запрета «Мемориала» самостоятельные акции памяти жертв репрессий. В Москве у Соловецкого камня дежурит ОМОН

Утром 29 октября к памятнику также пришел депутат Госдумы Андрей Луговой. По данным «Осторожно, новости», он рассчитывал встретить американского или британского посла, чтобы передать статуэтку индийского сипая — отсылка к колониальному прошлому Индии и британской имперской армии. Встретиться с дипломатами ему не удалось.

Где в России проходят акции памяти

Публичные мероприятия в память о жертвах политических репрессий запланированы в нескольких российских городах. В Иркутской области активисты организовали чтение имен репрессированных у мемориала в Пивоварихе. Организаторы предложили жителям заранее прислать имена родственников, пострадавших от советских репрессий, даже если сами потомки репрессированных не смогут присутствовать на церемонии.

В Кирове региональное отделение партии «Яблоко» согласовало с городской администрацией митинг 30 октября у Соловецкого камня на Морозовской улице. Аналогичную акцию разрешили в Великом Новгороде: участники соберутся у входа в парк «30 лет Октября», прочтут имена репрессированных и выразят поддержку сегодняшним политзаключенным.

В Санкт-Петербурге 30 октября запланированы возложения цветов к Соловецкому камню на Троицкой площади и на Левашовском мемориальном кладбище — месте массовых захоронений жертв сталинского террора. Там же пройдет чтение имен. Вечером региональное отделение «Яблока» проведет марафон памяти и вечер писем политзаключенным.

Памятные мероприятия также анонсированы в Копейске Челябинской области и Тольятти Самарской области. В Копейске 30 октября состоится траурный митинг у памятника жертвам репрессий, а в Тольятти городская администрация запланировала возложение цветов в парке Центрального района.

Отдельный марафон чтения имен «Люди, не убивайте друг друга!» 30 октября проведет партия «Яблоко». Он продлится 11 часов и объединит участников из десятков российских регионов. В Москве присоединиться к чтениям можно будет в партийном офисе.