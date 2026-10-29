Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.87

EUR

90.17

OIL

113.64

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

134

 

 

 

 

 

Новости

Власти Хабаровского края дали сотрудникам ФСБ право на льготную аренду жилья за счет бюджета и ужесточили правила субсидии для молодых семей

The Insider
Фото: Pogiba Alexandra

Фото: Pogiba Alexandra

Правительство Хабаровского края включило сотрудников ФСБ, которые служат в регионе, в программу льготной субаренды жилья, обнаружил The Insider. Претендовать на квартиру могут те, у кого нет собственного жилья в местном населенном пункте. Постановление подписано 28 октября и вступает в силу со дня публикации.

Речь о программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Аренда стоит примерно треть рыночной ставки, разницу компенсируют федеральный и краевой бюджеты. Фонд программы — 2569 квартир. Раньше право на них имели участники войны, работники оборонных предприятий, врачи, учителя и вдовы погибших военных с детьми. Вместе с сотрудниками ФСБ список дополнили работниками краевых и муниципальных предприятий ЖКХ.

Тем же постановлением краевые власти ужесточили условия жилищных выплат молодым семьям. С 1 января 2027 года для участия в одной из программ у каждого из супругов должно быть российское гражданство в течение не менее 10 лет. В очереди на выплаты теперь первыми стоят семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2026 года.

Власти как минимум 14 регионов, включая Хабаровский край, за счет своих бюджетов закупают для пограничных управлений ФСБ беспилотники, средства защиты от дронов и технику.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Власти Хабаровского края дали сотрудникам ФСБ право на льготную аренду жилья за счет бюджета и ужесточили правила субсидии для молодых семей»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте