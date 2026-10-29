Власти Хабаровского края дали сотрудникам ФСБ право на льготную аренду жилья за счет бюджета и ужесточили правила субсидии для молодых семей

Правительство Хабаровского края включило сотрудников ФСБ, которые служат в регионе, в программу льготной субаренды жилья, обнаружил The Insider. Претендовать на квартиру могут те, у кого нет собственного жилья в местном населенном пункте. Постановление подписано 28 октября и вступает в силу со дня публикации.

Речь о программе «Доступное арендное жилье в ДФО». Аренда стоит примерно треть рыночной ставки, разницу компенсируют федеральный и краевой бюджеты. Фонд программы — 2569 квартир. Раньше право на них имели участники войны, работники оборонных предприятий, врачи, учителя и вдовы погибших военных с детьми. Вместе с сотрудниками ФСБ список дополнили работниками краевых и муниципальных предприятий ЖКХ.

Тем же постановлением краевые власти ужесточили условия жилищных выплат молодым семьям. С 1 января 2027 года для участия в одной из программ у каждого из супругов должно быть российское гражданство в течение не менее 10 лет. В очереди на выплаты теперь первыми стоят семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2026 года.

Власти как минимум 14 регионов, включая Хабаровский край, за счет своих бюджетов закупают для пограничных управлений ФСБ беспилотники, средства защиты от дронов и технику.