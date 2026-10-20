Курским омбудсменом по правам участников «СВО» стал экс-боец спецназа ФСБ. Центр, где он работал, получал многомиллионные субсидии

Уполномоченным по правам участников войны с Украиной и членов их семей в Курской области стал Максим Калуцких, бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел». О его назначении сообщил губернатор Александр Хинштейн. Как подсчитал The Insider на основании официальных бюджетных документов, за 2024–2025 годы центр патриотического воспитания «Патриот», где работал Калуцких, получил из регионального бюджета более 180 млн рублей. В марте 2026 года организация начала процедуру ликвидации, а летом власти утвердили выделение дополнительных средств на ее закрытие.

Согласно биографии Калуцких, опубликованной Ассоциацией ветеранов «СВО», с 2004 по 2016 год он служил в группе специального назначения «Вымпел» — подразделении Центра специального назначения ФСБ России. Затем до 2024 года руководил подразделением спецназначения в Сибири. В 2022–2023 годах участвовал в российском вторжении в Украину, в частности в боевых действиях на Херсонском и Запорожском направлениях. Имеет звание полковника запаса, награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

После службы Калуцких занялся патриотическим воспитанием школьников. Как следует из публикации центра «Патриот» от 9 декабря 2024 года, уже тогда он был сотрудником организации и проводил встречи с учениками. В частности, в школе № 58 Курска он рассказывал старшеклассникам о войне с Украиной, жизни на фронте и боевых действиях российских военных. В 2025 году Калуцких уже занимал пост заместителя руководителя центра, что подтверждала Центральная избирательная комиссия России.

Почти 181 млн рублей из бюджета за два года

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития патриотического воспитания Курской области „Патриот“» была зарегистрирована в декабре 2022 года. Ее юридический адрес — Красная площадь, 1 в Курске, где располагается областное правительство.

Центр занимался военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи, организацией тематических мероприятий и военно-спортивных лагерей. Например, летом 2024 года совместно с центром «Авангард» он организовывал 12-дневные лагерные смены для школьников. Детей распределяли по взводам, учили строевой и огневой подготовке, знакомили с военным делом. По словам организаторов, одной из целей было заинтересовать участников службой в армии.

Центр проводил занятия и непосредственно в школах. Так, в декабре 2024 года его сотрудники организовали для учеников школы № 50 акцию «Юный резерв», в ходе которой дети занимались тактической, огневой и радиационной, химической и биологической защитой, а также стрельбой.

Деятельность «Патриота» финансировалась в том числе непосредственно из областного бюджета. Согласно постановлению регионального правительства, субсидии предназначались для обеспечения текущей работы центра и выполнения его уставных задач. Среди показателей деятельности организации власти устанавливали количество проведенных военно-патриотических мероприятий, лагерных смен и отремонтированных объектов.

The Insider изучил отчеты об исполнении бюджета Курской области за два последних полных года деятельности центра. Как следует из отчета за 2024 год, на субсидирование «Патриота» потратили 102,5 млн рублей. В отчете за 2025 год указаны еще 78,4 млн рублей. Обе суммы отражены в графе фактического исполнения бюджета по статье «Субсидии автономной некоммерческой организации „Центр поддержки и развития патриотического воспитания Курской области „Патриот“».

За 2024–2025 годы регион направил на содержание и деятельность центра 180,9 млн рублей, подсчитал The Insider. При этом в декабре 2024 года Калуцких уже работал в организации, а в 2025 году занимал должность заместителя ее руководителя. Точная дата его назначения на руководящий пост неизвестна.

Несмотря на бюджетное финансирование, в марте 2026 года «Патриот» начал процедуру ликвидации, следует из регистрационных данных организации. Более того, 25 июня 2026 года правительство Курской области приняло постановление о предоставлении «Патриоту» новой субсидии — уже на ликвидационные мероприятия. Деньги предусмотрены для выплат уволенным сотрудникам, погашения задолженности перед поставщиками, оплаты коммунальных услуг, налогов и других обязательств. Конкретный размер дополнительного финансирования в постановлении не назван. Причины ликвидации центра в изученных документах не объясняются.

От сотрудника ФСБ до омбудсмена при губернаторе

Помимо работы в центре патриотического воспитания, Калуцких занимает должность заместителя председателя курской Ассоциации ветеранов «СВО» и участвовал в региональной кадровой программе «Курск. Герои», предназначенной для подготовки участников войны к работе в органах власти.

30 июня 2025 года Хинштейн назначил Калуцких членом Избирательной комиссии Курской области с правом решающего голоса. Его кандидатуру предварительно предложил ЦИК России. В сентябре того же года комиссия организовывала губернаторские выборы, победителем которых стал Хинштейн.

Должность уполномоченного по правам участников войны и их семей в Курской области учредили 16 сентября 2026 года. По словам Хинштейна, это первый в России регион, где такая должность введена на постоянной основе.

Согласно утвержденному положению, уполномоченный назначается губернатором, непосредственно ему подчиняется и работает на общественных началах. Он вправе запрашивать документы у органов власти, рассматривать обращения военнослужащих и их родственников, а также предлагать изменения в региональные нормативные акты. Полномочий самостоятельно отменять решения чиновников или обязывать ведомства выполнять его рекомендации документ не предусматривает.

Сам Калуцких рассказал «Коммерсанту», что считает своей главной задачей объединить усилия ведомств, фондов и общественных организаций, занимающихся проблемами участников войны. В дальнейшем он рассчитывает получить небольшой аппарат помощников.

Ранее The Insider писал, что власти прекратили ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям, потерявшим имущество в результате боевых действий. В марте 2026 года переселенцы вышли на митинг, требуя вернуть компенсации и официально признать их пострадавшими от войны.