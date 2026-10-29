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Новости

Bloomberg будет платить десятки тысяч долларов в месяц за более быстрый доступ к постам Трампа в Truth Social

The Insider
Иллюстрация к материалу

Bloomberg и две торговые компании с Уолл-стрит подписались на платный сервис Truth Social, который позволяет получать посты Дональда Трампа быстрее, чем обычные пользователи. Стоимость подписки достигает $100 тысяч в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди клиентов — Susquehanna International Group и Jump Trading, специализирующиеся на алгоритмической торговле. Сервис Truth API передает публикации Трампа с опережением примерно на 50 миллисекунд. Это может давать трейдерам преимущество: заявления президента США способны вызывать резкие колебания финансовых рынков, а торговые алгоритмы реагируют на новости за доли секунды.

Trump Media and Technology Group, которой принадлежит Truth Social, представила сервис в июле 2026 года. В августе компания сообщила инвесторам, что заключила более десяти соглашений с клиентами, преимущественно торговыми фирмами. По данным компании, подписка стоит от $60 тысяч до $100 тысяч в месяц. Reuters не удалось независимо подтвердить число клиентов.

Продажа ускоренного доступа к публикациям действующего президента вызвала критику. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверить, не нарушает ли сервис законодательство о ценных бумагах. В Trump Media заявили, что критики неверно трактуют работу Truth API.

В августе Intercept Media и Freedom of the Press Foundation подали иск против Трампа. Истцы требуют запретить Белому дому публиковать заявления Трампа исключительно в Truth Social, пока существует платный сервис раннего доступа. По их мнению, такая система может нарушать конституционные права граждан, поскольку предоставляет финансовым компаниям преимущество в получении общественно значимой информации.

Bloomberg, Jump Trading и Susquehanna отказались от комментариев. Само издание Reuters, которое является конкурентом Bloomberg на рынке финансовых новостей, заявило в своем сообщении: «Мы оценим этот сервис, но пока не планируем оформлять подписку».

Семейный траст Трампа владеет 41% акций Trump Media, а сам президент является единственным бенефициаром траста. Белый дом заявил, что Трамп и его семья напрямую не участвуют в принятии инвестиционных решений. При этом представитель администрации не ответил на обвинения в использовании президентской должности в личных интересах.

Акции Trump Media с начала 2026 года подешевели более чем на 50%. Рыночная стоимость компании снизилась примерно с $8 млрд на момент выхода на биржу в марте 2024 года до $1,8 млрд. С 2024 года компания понесла убытки на сумму около $1,76 млрд, включая неденежные расходы.

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Публикация:«Bloomberg будет платить десятки тысяч долларов в месяц за более быстрый доступ к постам Трампа в Truth Social»

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