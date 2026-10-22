Белый дом выгнал из пресс-пула корреспондента The Independent. Трамп назвал журналиста «больным человеком», а Вэнс — «имбецилом»

Пресс-служба Дональда Трампа исключила корреспондента британской газеты The Independent Эндрю Файнберга из числа журналистов, которые должны были освещать поездку президента в Айову, куда он направится 22 октября на предвыборный митинг. Как сообщает издание, Файнберг получил соответствующее уведомление на следующий день после того, как Трамп обругал его во время общения с прессой в Овальном кабинете.

Президенту не понравились вопросы, которые пытался задать корреспондент The Independent. Трамп назвал его «больным человеком» и посоветовал «быть осторожнее». Как написал позднее сам Файнберг, он пытался узнать о предполагаемых планах по созданию «горячей линии» для информаторов по «разоблачению того, что администрация считает мошенничеством».

Один из аккаунтов Белого дома в Twitter (Rapid Response 47) опубликовал видео с руганью Трампа, сопроводив его оскорблениями в адрес Файнберга. В твите говорится, что Трамп «поджаривает монголоидного придурка за его постыдное поведение». «Что с вами не так? Вы больной? Я правда думаю, что с вами что-то не так», — говорит президент США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, присутствовавший на этой встрече, также опубликовал видео инцидента, назвав Файнберга «имбецилом».

Ассоциация корреспондентов при Белом доме (WHCA) опубликовала заявление, в котором «решительно возражает против решения ограничить работу журналиста по освещению событий только потому, что президенту не понравились заданные им вопросы». Исключение Файнберга ассоциация назвала местью.

The Independent пишет, что стала по меньшей мере третьим изданием, исключенным из пула Air Force One за последние недели. Ранее американский суд постановил, что администрация президента должна восстановить аккредитацию журналистам CNN, Politico и MS NOW, которым Трамп запретил работать в Белом доме. Администрация обжаловала это решение.