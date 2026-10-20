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Администрация Трампа разрешила продавать танкеры из санкционного списка добросовестным судовладельцам — министр энергетики США

The Insider
Крис Райт. Фото: Reuters

Крис Райт. Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа дает разрешение на покупку-продажу танкеров, попавших под санкции, чтобы они могли на законных основаниях перевозить нефть. Как сообщает Bloomberg, об этом министр энергетики США Крис Райт заявил 19 октября на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке.

По словам министра, американское правительство сотрудничает с инвесторами, которые покупают простаивающие подсанкционные танкеры, ремонтируют их и используют в законной торговле нефтью. «Мы собираемся перевести часть судов из того, что я называю „флотом плохих парней“, во „флот хороших парней“. Они больше не будут перевозить подсанкционную нефть», — заявил Райт.

Таким образом власти США пытаются увеличить количество судов, доступных для транспортировки сырой нефти, и нарастить объемы поставок, сократившиеся из-за войны против Ираном и блокады Ормузского пролива.

Райт отверг предположение, что США просто снимают санкции с судов «теневого флота». По его словам, администрация запустила процесс согласования, позволяющий танкерам, которые раньше перевозили российскую или иранскую нефть, получить легальный статус. По оценкам Райта, в глобальном «теневом флоте» танкеров, попавших под санкции, насчитывается около 1600 судов.

О том, что США рассматривают возможность ослабить ограничения в отношении танкеров «теневого флота», связанных с Россией и Ираном, в частности разрешить их продажу добросовестным судовладельцам, ранее в октябре писала Financial Times. Как отмечала газета, администрация Трампа рассчитывает, что эти меры помогут снизить резко выросшие цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в декабре. Предполагается, что снятие санкций высвободит ресурсы на транспортировки нефти и нефтепродуктов и поможет снизить рекордно высокие ставки фрахта, которые усугубляют рост цен на топливо.

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Публикация:«Администрация Трампа разрешила продавать танкеры из санкционного списка добросовестным судовладельцам — министр энергетики США»

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