Зятя Трампа обвинили в получении доступа к $2 млрд от арабских монархий в обмен на политическое влияние. Кушнер все отрицает

- 1.Как хакер ГРУ помог разведке Нидерландов получить доступ к телефону Кушнера
- 2.Два счета на миллиарды долларов и деньги через Азербайджан
- 3.The Insider обнаружил в ответах адвоката Кушнера упоминание предполагаемого перевода еще $50 млн
- 4.Кушнер отрицает обвинения, но не знает, взламывали ли его телефон
- 5.Финансовые связи Кушнера с арабскими монархиями привлекали внимание еще в 2018 году
Российская военная разведка (ГРУ) взломала телефон Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, а спецслужбы Нидерландов позднее получили доступ к его экрану и обнаружили сведения о банковском счете в ОАЭ, на который поступали сотни миллионов долларов. Об этом пишет журналист Мэттью Коул в своей книге «Принцы и воры: Джаред Кушнер и Мухаммед бен Заид. Тайный заговор с целью перекроить Ближний Восток», отрывок из которой опубликован Vanity Fair. По утверждению автора, в период первого президентства Трампа руководство Саудовской Аравии и ОАЭ обеспечило Кушнеру доступ к счетам, на которые перечислили не менее $2 млрд. Сам Кушнер категорически отрицает обвинения.
Как хакер ГРУ помог разведке Нидерландов получить доступ к телефону Кушнера
По версии Коула, в конце 2017 года военная разведка Нидерландов MIVD узнала о предстоящей поездке в Великобританию российского хакера, работавшего на ГРУ и специализировавшегося на похищении банковских данных. При содействии британских властей ему предложили выбор: сотрудничать с нидерландскими спецслужбами или столкнуться с уголовным преследованием за шпионаж. Россиянин согласился работать на Нидерланды.
Впоследствии он предоставил MIVD доступ к серверу хакерского подразделения ГРУ, расположенному в Ростове. Среди хранившихся там материалов нидерландские специалисты, как утверждает Коул, обнаружили снимки экрана iPhone X Джареда Кушнера. Из этого следовало, что российские хакеры уже получили доступ к устройству советника американского президента.
Изучив использованный россиянами метод, специалисты MIVD в начале 2018 года самостоятельно нашли уязвимость, позволявшую наблюдать за экраном телефона Кушнера. По словам журналиста, они не получили возможности включать его камеру или микрофон, однако отслеживали действия владельца и сохраняли изображения экрана на своих серверах.
Именно благодаря этому наблюдению нидерландская разведка, по утверждению автора, обнаружила, что Кушнер пользовался банковским счетом в ОАЭ, куда поступали сотни миллионов долларов через банк в Азербайджане.
Два счета на миллиарды долларов и деньги через Азербайджан
Первый счет, условно названный в книге Alpha, находился в First Abu Dhabi Bank — крупнейшем банке ОАЭ. Его председателем был Тахнун бен Заид, брат нынешнего президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида. Начиная с 2017 года власти Саудовской Аравии и ОАЭ, как утверждает Коул, перечислили на этот счет около $750 млн.
Формально владельцем счета выступал финансируемый эмиратскими властями благотворительный фонд Watani Al Emarat Foundation. Автор книги утверждает, что Кушнер получил право подписи по счету и, следовательно, возможность распоряжаться средствами, хотя юридически счет ему не принадлежал. Деньги, по версии журналиста, предназначались для неофициальных внешнеполитических операций, прежде всего связанных с нормализацией отношений арабских государств с Израилем.
Коул также пишет, что первоначально руководство ОАЭ и Саудовской Аравии обсуждало с Кушнером создание фонда объемом более $10 млрд. Среди предполагаемых расходов было даже финансирование строительства стены на границе США и Мексики, обещанного Трампом. От этого масштабного плана впоследствии отказались.
Второй счет, получивший в книге обозначение Beta, предположительно находился в Центральном банке Израиля. По утверждению журналиста, к весне 2018 года власти ОАЭ перевели туда через Азербайджан около $1 млрд. Один из собеседников Коула утверждает, что эти деньги предназначались для личной выгоды Кушнера. Автор также приписывает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху участие в организации хранения средств, а бывшему американскому послу Дэвиду Фридману — посредничество при передаче сообщений о предполагаемых операциях со счетом.
Фридман отверг обвинения и сообщил, что ничего не знает о подобных финансовых договоренностях. В публикации также упоминается третий, отдельный счет, предназначенный для финансирования возможной военной помощи ОАЭ со стороны Израиля в случае крупного нападения Ирана. Его сумма не раскрывается.
Коул утверждает, что четыре высокопоставленных представителя первой администрации Трампа, включая двух советников по национальной безопасности, руководителя аппарата Белого дома и бывшего директора ЦРУ, ничего не знали о разрешении президента на доступ Кушнера к счетам иностранных правительств. По мнению автора, при отсутствии необходимых разрешений и раскрытия финансовой информации подобные операции могли нарушать американское законодательство.
The Insider обнаружил в ответах адвоката Кушнера упоминание предполагаемого перевода еще $50 млн
Как обнаружил The Insider, в опубликованной самим Кушнером переписке между его адвокатом и представителями издательства Simon & Schuster содержится конкретный эпизод, не описанный в вышедшем отрывке Vanity Fair.
В письме от 12 июля 2026 года Мэттью Коул спрашивал представителей Кушнера о предполагаемом переводе $50 млн 28 апреля 2018 года со счета в First Abu Dhabi Bank на банковский счет на Кипре. Журналист утверждал, что эти деньги власти ОАЭ направили в интересах Кушнера.
В опубликованном фрагменте книги конкретные сумма и дата отсутствуют: Коул лишь упоминает рассказ собеседника о выводе средств через кипрские банки. Адвокат Кушнера Алехандро Брито, отвечая на вопрос журналиста, категорически отверг существование подобного перевода. По его словам, у Кушнера никогда не было счета на Кипре и он не получал указанных $50 млн.
Кушнер отрицает обвинения, но не знает, взламывали ли его телефон
Сам Кушнер назвал утверждения автора книги выдумкой. Он подчеркнул, что журналист не представил банковских выписок, номеров счетов, документов о переводах или точных дат транзакций, которые подтверждали бы обвинения. Кушнер также опубликовал развернутый ответ своего адвоката от 10 августа 2026 года, содержащий возражения на 73 утверждения и вопроса журналиста.
При этом на вопрос Коула о том, был ли его iPhone взломан или находился под наблюдением европейской разведки во время работы в Белом доме, представители Кушнера ответили, что ему об этом неизвестно. По словам адвоката, советник регулярно получал контрразведывательные инструктажи, однако никто не сообщал ему о взломе телефона. Он также исходил из того, что его незащищенные телефонные разговоры могут прослушиваться.
Финансовые связи Кушнера с арабскими монархиями привлекали внимание еще в 2018 году
О возможном использовании финансовых интересов Кушнера иностранными государствами сообщалось задолго до публикации книги. Еще в феврале 2018 года The Insider писал о понижении уровня его допуска к американским государственным секретам. Тогда The Washington Post со ссылкой на чиновников США сообщала, что представители ОАЭ, Китая, Израиля и Мексики обсуждали возможность воздействовать на Кушнера, используя его финансовые трудности и недостаток внешнеполитического опыта.
После ухода из Белого дома в 2021 году Кушнер основал инвестиционную компанию Affinity Partners, получившую значительные вложения из стран Персидского залива. Как ранее рассказывал The Insider, к июню 2025 года правительства Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ инвестировали в этот фонд более $3,5 млрд.
В октябре 2026 года CNN опубликовал расследование о другом возможном конфликте интересов Кушнера. Журналисты установили, что Affinity Partners стала крупнейшим акционером израильской Phoenix Financial, которая владела долями в компаниях, поставляющих вооружения и военное оборудование армии Израиля. CNN не обнаружил свидетельств того, что дипломатическая деятельность Кушнера непосредственно повлияла на эти инвестиции.
Сейчас Кушнер вновь участвует в дипломатических переговорах администрации Трампа, в том числе по прекращению войны России против Украины. 20 октября он дистанционно участвовал во встрече американских представителей с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались гарантии безопасности Киева.