Зятя Трампа обвинили в получении доступа к $2 млрд от арабских монархий в обмен на политическое влияние. Кушнер все отрицает

По версии Коула, в конце 2017 года военная разведка Нидерландов MIVD узнала о предстоящей поездке в Великобританию российского хакера, работавшего на ГРУ и специализировавшегося на похищении банковских данных. При содействии британских властей ему предложили выбор: сотрудничать с нидерландскими спецслужбами или столкнуться с уголовным преследованием за шпионаж. Россиянин согласился работать на Нидерланды.

Впоследствии он предоставил MIVD доступ к серверу хакерского подразделения ГРУ, расположенному в Ростове. Среди хранившихся там материалов нидерландские специалисты, как утверждает Коул, обнаружили снимки экрана iPhone X Джареда Кушнера. Из этого следовало, что российские хакеры уже получили доступ к устройству советника американского президента.

Изучив использованный россиянами метод, специалисты MIVD в начале 2018 года самостоятельно нашли уязвимость, позволявшую наблюдать за экраном телефона Кушнера. По словам журналиста, они не получили возможности включать его камеру или микрофон, однако отслеживали действия владельца и сохраняли изображения экрана на своих серверах.

Именно благодаря этому наблюдению нидерландская разведка, по утверждению автора, обнаружила, что Кушнер пользовался банковским счетом в ОАЭ, куда поступали сотни миллионов долларов через банк в Азербайджане.