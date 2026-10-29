В Албании ввели штрафы в $6000 для участников антиправительственных протестов. Массовые демонстрации продолжаются с июня

В Албании ввели штрафы в $6000 для участников протестов, даже если те не совершают насильственных действий. Об этом сообщает газета The Guardian. Средняя зарплата в стране до налогообложения составляет $1026. Массовые демонстрации в республике проходят с июня из-за планов строительства роскошного курорта в экологически чувствительной прибрежной зоне. Проект связан с инвестициями Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Правительство Албании премьер-министра Эди Рамы ввело штрафы до 500 тысяч леков ($6130) для «любого, кто решил оставаться в толпе», совершающей акты насилия или мародерства в общественных местах, либо «скрывающего свою личность». Как подчеркивает The Guardian, таким образом штрафы распространяются даже на тех, кто не совершает насильственных действий. При этом средняя зарплата в Албании до вычета налогов составляет $1026 в месяц.

Кроме того, полиция получила полномочия временно ограничивать проведение массовых собраний в определенных районах, в том числе возле образовательных, медицинских и государственных учреждений, если по оценке правоохранителей возникает риск насилия. Также возможны санкции за подстрекательство к насилию в интернете и компенсации малому бизнесу, понёсшему убытки во время протестов.

Меры вступают в силу немедленно, однако в течение 45 дней их должен утвердить парламент, чтобы они продолжили действовать и после этого срока.

Как писал The Insider, протесты в Албании проходят с начала лета и сопровождаются столкновениями между полицией и активистами. Причиной для массового недовольства граждан стал запуск строительства элитного курорта, связанного с зятем президента США Джаредом Кушнером, в заповедной зоне на берегу Адриатического моря. В центре демонстраций — так называемое движение фламинго, к которому позднее примкнули и другие группы, включая студентов, добивающихся реформы образования. Среди основных требований, помимо прекращения строительства курорта, отставка Эди Рамы из-за обвинений того в коррупции.

В минувшее воскресенье, 25 октября, в албанской столице прошла очередная крупная демонстрация. Как сообщало агентство Reuters, протестующие собрались перед министерством образования, после чего направились к офису премьер-министра. Отмечалось, что активисты сожгли стулья, которые премьер выставил перед входом как знак приглашения к диалогу с властями.

Как отмечает The Guardian, Рама неоднократно обвинял в насилии «иностранных игроков» и утверждал, что Россия и Иран распространяют дезинформацию в интернете с целью дестабилизировать Албанию.