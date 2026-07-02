В Тиране произошли столкновения полиции с протестующими против строительства в заповедной зоне курорта, связанного с Джаредом Кушнером

В столице Албании Тиране полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста против строительства элитного курорта, связанного с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Строительство ведется в заповедной зоне на берегу Адриатического моря. Как сообщает Bloomberg, это стало одним из самых серьезных столкновений с начала протестов, продолжающихся уже около месяца.

Беспорядки начались после того, как группа протестующих у здания парламента стала забрасывать яйцами и другими предметами автомобили, на которых депутаты и министры направлялись на пленарное заседание.

Позже участники акции попытались прорвать полицейское оцепление у входов в парламент. По данным полиции, были задержаны 23 человека, еще 15 сотрудников правоохранительных органов получили травмы после того, как в них бросали камни и другие предметы.

Недовольство протестующих было направлено прежде всего против правительства премьер-министра Эди Рамы. При этом часть участников акции обвиняла и оппозиционных депутатов в том, что они недостаточно активно защищают интересы местных жителей. Демонстранты также потребовали отставки правительства.

Протесты начались в начале июня после старта подготовительных работ к строительству роскошного курорта в экологически чувствительной прибрежной зоне Албании. Проект является частью более масштабных инвестиций в страну, связанных с Джаредом Кушнером.

С тех пор акции протеста вышли за рамки критики одного проекта. Их участники выступают против застройки побережья, изменений законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также обвиняют власти в коррупции и непрозрачности принятия решений.

Премьер-министр Эди Рама, который в прошлом году был переизбран на четвертый срок, ранее назвал строительство курорта «чрезвычайно важной инвестицией» для Албании. По его словам, проект не будет остановлен, поскольку он должен создать новые рабочие места и привлечь на албанское побережье более состоятельных туристов.