В Албании уже месяц продолжаются массовые протесты против курорта Кушнера в заповедной зоне. Протестующие требуют отставки премьер-министра

Премьер-министр Албании Эди Рама отверг обвинения в том, что он лоббирует строительство рядом с охраняемой природной территорией курортного комплекса, который финансируется Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Об этом Рама заявил в интервью Financial Times на фоне продолжающихся массовых протестов:

«Люди говорят, что я всем этим заправляю. Я говорю им: пошли вы. Вот так просто. <...> Не мне [нужно] доказывать, что я не „крестный отец“, а им — доказывать, что я „крестный отец“».

Протесты, получившие название «Фламинго революция», продолжаются с конца мая 2026 года. Как пишет The Montenegro Times 23 июня, недовольство общественности переросло в прямые действия на пляже Какоме, где протестующие демонтировали ограждения. Также протесты неоднократно выливались в столкновения с полицией.

Участники акций выступают против строительства курорта стоимостью 1,4 млрд евро в экологически чувствительной части побережья рядом с заповедной зоной Вьоса-Нарта, где обитают фламинго и гнездятся морские черепахи. Они требуют отправить в отставку Раму и его правительство, а также расследовать коррупционные схемы, позволяющие международным инвесторам застраивать охраняемые зоны.

Албанская антикоррупционная прокуратура выдала ордера на арест 20 предпринимателей, которых следствие подозревает в причастности к международной наркоторговле и отмыванию денег. Одним из фигурантов дела стал проживающий в Майами гражданин США и Албании Артур Шеху. В прошлом году он продал участок земли рядом с местом гнездования фламинго компании Albania Land Development, связанной с проектом Кушнера. После начала расследования прокуроры заморозили выплаты по сделке на сумму 128 млн евро.

Премьер-министр Эди Рама настаивает, что инвестиционный проект Кушнера полностью соответствует закону. Он также отверг утверждения о том, что албанская экономика в значительной степени зависит от отмывания денег.



10 июня Еврокомиссия призвала Албанию немедленно привести законодательство в сфере охраны окружающей среды в соответствие с нормами ЕС, если страна рассчитывает на вступление в союз.