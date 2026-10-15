В албанской столице Тиране третий день идут столкновения студентов с полицией из-за реформы образования. Накануне пострадали 89 человек

В столице Албании Тиране третий день подряд продолжаются столкновения участников студенческих протестов с полицией, сообщает Associated Press. В четверг молодые люди забросали камнями полицейский кордон у здания Министерства образования, силовики ответили слезоточивым газом и водометами, несколько демонстрантов задержаны. Днем ранее протестующие громили правительственные здания, банки и магазины — по данным Минздрава, тогда пострадали 89 человек, в том числе 61 полицейский.

Студенты, добивающиеся реформы образования, примкнули к так называемому движению фламинго. Его участники требуют отставки премьер-министра Эди Рамы из-за обвинений в коррупции и выступают против элитного курорта на юге страны, связанного с инвестиционной компанией зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Название движению дали плакаты с розовыми птицами, тысячи которых живут в заповеднике на острове, где планируется стройка. 15 октября к многотысячным маршам в центре Тираны присоединились и школьники.

Сам Рама в четверг записал видеообращение на фоне сгоревшего здания колледжа. Он обвинил политических оппонентов в разжигании насилия и пообещал остаться на посту, чтобы продолжить путь Албании в Евросоюз. Премьер заявил:

«Никто не сможет схватить Албанию за горло. Тот, кто думает, что закон на него не распространяется, ошибается».

Оппозиционная Демократическая партия поддержала студентов и призвала Раму назначить временное правительство для подготовки досрочных выборов. Социалисты Рамы в прошлом году в четвертый раз подряд победили на выборах, следующие парламентские выборы должны пройти только в 2029 году. Представительство ЕС в Албании призвало власти реагировать соразмерно и выразило обеспокоенность «насильственной эскалацией» протестов.

Протесты против курорта, связанного с Кушнером, начались в начале июня, после старта подготовительных работ в экологически чувствительной прибрежной зоне. Со временем участники акций стали выступать также против застройки побережья и изменений в законе об охраняемых природных территориях и обвинять власти в коррупции. Рама называл проект «чрезвычайно важной инвестицией» и обещал, что его не остановят.