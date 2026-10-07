Администрация столицы Албании опубликовала обращение мэра, сгенерированное ИИ. Сам мэр сидит в тюрьме

На видео дипфейк 46-летнего мэра рассказывает о его достижениях на посту, а также обещает обеспечить школьников бесплатными обедами. «Я сдержу слово, даже находясь в камере, куда меня заточили», — говорит Велиай.

«Я нахожусь в заложниках уже 20 месяцев и могу приветствовать вас только с помощью искусственного интеллекта. Я продолжу работать даже из тюремной камеры... С тоской обнимаю вас — вас и ваших замечательных детей».

Велиай находится в заключении с начала 2025 года, его содержат в городе Дуррес. Чиновника обвиняют в коррупции и финансовых преступлениях.

В ноябре прошлого года в Тиране пытались провести выборы мэра, но в последний момент голосование отменили. Конституционный суд постановил, что не были соблюдены необходимые процедуры по отстранению Велиая от должности. На время заключения мэр делегировал свои полномочия заместителям. Велиай формально будет оставаться на своей должности как минимум до муниципальных выборов в 2027 году.

В прошлом году в правительстве Албании появился виртуальный министр, созданный с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный министр имеет образ женщины по имени Диелла и отвечает за государственные закупки. Премьер-министр страны Эди Рама пояснял, что решения по тендерам будут вынесены «за пределы министерств» и переданы в руки ИИ.

В 2023 году бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, который сидит в тюрьме, использовал дипфейк, созданный с помощью искусственного интеллекта, чтобы призвать граждан голосовать за его партию. Такой же трюк использовал экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, чтобы поучаствовать в предвыборной кампании своего сына Флавиу, находясь под домашним арестом.