В Израиле Нетаньяху и оппозиция набирают недостаточно для большинства. «Тема сотрудничества с арабскими партиями — ключевая» — востоковед

После подсчета 85,6% голосов на парламентских выборах в Израиле блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получает 53 мандата в Кнессете, оппозиционная коалиция во главе с Гади Айзенкотом — 48 мест, арабские партии — 19. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию сообщает The Times of Israel. Как пояснила The Insider востоковед Марианна Беленькая, одним из ключевых элементов переговоров о формировании будущего правительства станет вопрос сотрудничества с арабскими партиями, показавшими почти двойной прирост. Нетаньяху уже обвинил арабские партии в «краже выборов».
Результаты: потери правых, рост арабских партий и левых
По данным ЦИК, были обработаны 11 168 из 12 018 обычных избирательных участков, на которые приходится 85,6% всех голосов. Согласно предварительным результатам, блок Нетаньяху пока получает 53 мандата, «блок перемен» Айзенкота — 48, а арабские партии — 19. Для формирования большинства необходим 61 депутат.
По сравнению с выборами 2022 года блок Нетаньяху, получивший тогда 64 мандата, предварительно теряет 11 мест. Представительство непосредственно партии действующего премьера «Ликуд» в Кнессете также сокращается с 32 депутатов до 26.
Теряют места и крайне правые силы. На выборах 2022 года «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича, «Оцма Иехудит» Итамара Бен Гвира и «Ноам» Ави Маоза выступали единым списком, получившим 14 мандатов. На нынешних выборах списки разделились: «Оцма Иехудит», предварительно, получает 7 мест, объединение «Религиозного сионизма» вместе с партией «Зеут» — 6, а «Ноам» и вовсе не преодолевает проходной барьер. Крайне правые пока набирают 13 мест в Кнессете — на одно меньше, чем на выборах-2022.
При этом почти вдвое увеличивается представительство арабских партий: с 10 до 19 мандатов. Три арабские силы — ХАДАШ, ТААЛ и БАЛАД — объединились в «Совместный список» и предварительно получают 12 кресел. Еще одна партия — РААМ во главе с Мансуром Аббасом — может рассчитывать на 7 мест.
Левая партия «Демократы», объединившая «Аводу» и МЕРЕЦ, получает 8 мест против четырех у «Аводы» в 2022 году. МЕРЕЦ тогда не преодолела электоральный барьер.
Двойные конверты: что еще может измениться
Как сообщили в ЦИК, еще предстоит подсчитать так называемые двойные конверты. Речь идет о голосовании граждан, находящихся вне своего обычного избирательного участка. С помощью двойных конвертов голосуют прежде всего военнослужащие, резервисты и некоторые другие отдельные категории избирателей. Бюллетень помещают во внутренний конверт, который затем кладут во внешний, содержащий сведения для проверки права голоса и предотвращения повторного голосования. ЦИК оценивает двойные конверты в 430–480 тысяч голосов, что примерно соответствует 10 мандатам.
Как пояснила The Insider востоковед Марианна Беленькая, на выборах 2022 года подсчет двойных конвертов, например, изменил распределение мест между «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана и «Яадут ха-Тора». По ее словам, арабские и ультраортодоксальные партии исторически получали в двойных конвертах меньшую долю голосов, но в этот раз значительная доля конвертов приходится на военнослужащих, в первую очередь резервистов. Она отметила, что подсчет двойных конвертов может изменить распределение 120 мандатов в Кнессете.
Эксперт также обратила внимание: хотя речь идет о первых выборах после войны в секторе Газа, во многих населенных пунктах, в том числе серьезно пострадавших от боевых действий, в значительной степени сохранились прежние политические предпочтения. Она подчеркнула:
«По данным 12-го канала, в Сдероте, Ашкелоне и Офакиме на юге Израиля, недалеко от сектора Газа, а также в Кирьят-Шмоне и Цфате на севере страны блок Нетаньяху потерял часть голосов, но сохранил значительное преимущество. При этом снижение поддержки блока не всегда означало потери самого „Ликуда“. Например, в Офакиме, подвергшемся нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, доля „Ликуда“ даже выросла — с 32,1% до 33,1%, — тогда как результат его коалиционного партнера, ультраортодоксальной партии ШАС, выступающей против обязательного призыва учащихся религиозных учебных заведений, сократился с 23,1% до 14,7%. В целом поддержка блока в городе снизилась с 86,1% до 78,6%.
Одно из заметных исключений — приграничный поселок Зарит на севере Израиля, жители которого были эвакуированы во время войны с „Хезболлой“. Здесь поддержка „Ликуда“ упала с 62,4% до 46%. При этом сами результаты голосования не позволяют установить причины такого изменения».
Арабские партии и позиция блока перемен
Вечером 28 октября Нетаньяху написал на своей странице в соцсети X, что «выборы в государстве Израиль были украдены арабскими партиями, которые поддерживают терроризм и уничтожение еврейского государства». Он заявил:
«Партия „Ликуд“ передает полиции, ШАБАК <спецслужба, отвечающая за внутреннюю безопасность, контрразведку и предотвращение терроризма – The Insider> и ЦИК сотни свидетельств и доказательств кражи голосов на множестве арабских участков — тысячи конвертов с наличными деньгами и бюллетенями за РААМ, угрозы и насилие в отношении членов комиссий участков, многократное голосование за ширмой, голосования по подложным личностям, расхождения между количеством конвертов и количеством избирателей и многое другое.
Мы требуем от полиции и ШАБАК провести тщательное расследование кражи выборов арабскими партиями и привлечь преступников к полной ответственности.
Мы требуем от ЦИК немедленного рассмотрения и расследования этих уголовных преступлений, которые в крайней степени подорвали чистоту выборов в Израиле и результаты выборов».
Как отмечает Беленькая, увеличение арабского представительства до 19 мандатов делает вопрос сотрудничества с ними одним из центральных на переговорах о формировании следующего правительства. Она подчеркнула:
«Однако внутри блока перемен есть разногласия по этому вопросу. До выборов Айзенкот исключал включение в коалицию партий, которые не признают Израиль еврейским государством и не считают ХАМАС террористической организацией, подлежащей ликвидации. Либерман выступал против коалиции с РААМ и правительства меньшинства, опирающегося на ее поддержку.
Ночью после публикации экзитполов Либерману вновь задали прямой вопрос, готов ли он войти в правительство вместе с Мансуром Аббасом. На этот раз он не повторил категорического отказа, ответив: „Ребята, что мы говорим, то и говорим. Спасибо“. Такую формулировку приводит 14-й канал, близкий к Нетаньяху. Сам Либерман не объявлял об изменении позиции. В своем выступлении он призвал дождаться подсчета двойных конвертов, результаты которого, по его словам, могут изменить политическую картину».
При этом лидер РААМ Мансур Аббас сообщил 12-му каналу, что с ним разговаривают представители не только «блока перемен», но и правых. В свою очередь, представители «Совместного списка» ранее допускали внешнюю поддержку правительства без Нетаньяху.
Представитель ТААЛ Ахмад Тиби заявил 28 октября в интервью армейскому радио, что «блок перемен» сможет сформировать правительство, если проявит смелость, а арабские депутаты готовы ему в этом помочь. По предварительным результатам, «блок перемен» вместе с арабскими партиями располагает 67 голосами.
Оппозиция намерена сменить руководство Кнессета
Пока продолжается подсчет голосов, «блок перемен» обсуждает возможность смены председателя Кнессета Амира Оханы уже на первом заседании парламента нового созыва при поддержке арабских партий. Среди возможных кандидатов рассматриваются Одед Форер из НДИ и Элазар Штерн из «Яшар».
Кроме того, обсуждается возможность получения большинства в организационной комиссии Кнессета, которая определяет состав временных парламентских комиссий, включая финансовую и комиссию по иностранным делам и обороне.
Беленькая пояснила The Insider:
«Контроль над этими органами позволит противникам Нетаньяху влиять на порядок рассмотрения законопроектов, прохождение законодательных инициатив и утверждение бюджетных переводов действующего правительства. Среди обсуждаемых инициатив — закон, запрещающий обвиняемому по уголовным делам формировать правительство (фактически персонально обращен к Нетаньяху), и создание государственной следственной комиссии по событиям 7 октября.
Председателя Кнессета можно сменить голосованием большинства депутатов, даже до формирования нового правительства. Поэтому „блок перемен“ рассчитывает при поддержке арабских партий заменить Амира Охану уже на первом заседании парламента.
С организационной комиссией сложнее. По закону ее председателем становится представитель фракции депутата, которому президент поручил формирование правительства. Если мандат получит Биньямин Нетаньяху, возглавить комиссию должен представитель „Ликуда“, даже если у противников Нетаньяху будет большинство мест в ней. Состав комиссии определяется пропорционально численности фракций.
В 2021 году именно такая ситуация сложилась с Мики Зоаром из „Ликуда“. Он возглавлял комиссию, но большинство оказалось у противников Нетаньяху. Зоар затягивал работу комиссии, и деятельность парламента на несколько дней была фактически парализована».
Возможное правительство единства и позиция президента
Биньямин Нетаньяху в ночь после выборов заявил о намерении сформировать сильное национальное правое правительство и призвал к объединению сил перед лицом угроз безопасности, прежде всего со стороны Ирана. Он не стал делать прямое предложение Гади Айзенкоту, однако ранее в СМИ обсуждалась возможность создания правительства единства с участием «Ликуда» и «Яшар», но без ультраправых партий. Лидер «Оцма Йехудит», входящей в нынешнюю коалицию, Итамар Бен-Гвир предостерег Нетаньяху от такого шага.
При этом Айзенкот еще до выборов исключал возможность работы в правительстве под руководством Нетаньяху — даже с условием ротации в кресле премьера, а после голосования призвал его уйти из политики.
Президент Ицхак Герцог в среду призвал политиков сделать все возможное, чтобы избежать повторных выборов. Он заявил, что ожидает от участников будущих консультаций открытости к различным вариантам формирования правительства. Герцог сообщил, что рассчитывает получить официальные результаты на следующей неделе от председателя ЦИК, судьи Верховного суда Ноама Сольберга, после чего начнет консультации с фракциями.
Когда будут официальные результаты и новое правительство
Окончательные результаты выборов должны быть опубликованы не позднее 4 ноября. Первое заседание и приведение к присяге Кнессета 26-го созыва назначено на 10 ноября.
После публикации официальных результатов президент в течение семи дней проводит консультации с фракциями и поручает формирование правительства депутату, которого считает способным собрать коалицию. Первый кандидат получает 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если попытка не удается, президент может поручить формирование кабинета другому депутату на 28 дней без продления.
Если и эта попытка заканчивается неудачей, предусмотрен 21-дневный период, в течение которого не менее 61 депутата могут предложить своего кандидата. Ему предоставляется еще 14 дней. Если правительство не сформировано, проводятся новые выборы в течение 90 дней.
До утверждения нового правительства Кнессетом действующий кабинет продолжает исполнять обязанности.