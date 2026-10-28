В Израиле Нетаньяху и оппозиция набирают недостаточно для большинства. «Тема сотрудничества с арабскими партиями — ключевая» — востоковед

Теряют места и крайне правые силы. На выборах 2022 года «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича, «Оцма Иехудит» Итамара Бен Гвира и «Ноам» Ави Маоза выступали единым списком, получившим 14 мандатов. На нынешних выборах списки разделились: «Оцма Иехудит», предварительно, получает 7 мест, объединение «Религиозного сионизма» вместе с партией «Зеут» — 6, а «Ноам» и вовсе не преодолевает проходной барьер. Крайне правые пока набирают 13 мест в Кнессете — на одно меньше, чем на выборах-2022.

При этом почти вдвое увеличивается представительство арабских партий: с 10 до 19 мандатов. Три арабские силы — ХАДАШ, ТААЛ и БАЛАД — объединились в «Совместный список» и предварительно получают 12 кресел. Еще одна партия — РААМ во главе с Мансуром Аббасом — может рассчитывать на 7 мест.

Левая партия «Демократы», объединившая «Аводу» и МЕРЕЦ, получает 8 мест против четырех у «Аводы» в 2022 году. МЕРЕЦ тогда не преодолела электоральный барьер.

Двойные конверты: что еще может измениться

Как сообщили в ЦИК, еще предстоит подсчитать так называемые двойные конверты. Речь идет о голосовании граждан, находящихся вне своего обычного избирательного участка. С помощью двойных конвертов голосуют прежде всего военнослужащие, резервисты и некоторые другие отдельные категории избирателей. Бюллетень помещают во внутренний конверт, который затем кладут во внешний, содержащий сведения для проверки права голоса и предотвращения повторного голосования. ЦИК оценивает двойные конверты в 430–480 тысяч голосов, что примерно соответствует 10 мандатам.

Как пояснила The Insider востоковед Марианна Беленькая, на выборах 2022 года подсчет двойных конвертов, например, изменил распределение мест между «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана и «Яадут ха-Тора». По ее словам, арабские и ультраортодоксальные партии исторически получали в двойных конвертах меньшую долю голосов, но в этот раз значительная доля конвертов приходится на военнослужащих, в первую очередь резервистов. Она отметила, что подсчет двойных конвертов может изменить распределение 120 мандатов в Кнессете.

Эксперт также обратила внимание: хотя речь идет о первых выборах после войны в секторе Газа, во многих населенных пунктах, в том числе серьезно пострадавших от боевых действий, в значительной степени сохранились прежние политические предпочтения. Она подчеркнула:

«По данным 12-го канала, в Сдероте, Ашкелоне и Офакиме на юге Израиля, недалеко от сектора Газа, а также в Кирьят-Шмоне и Цфате на севере страны блок Нетаньяху потерял часть голосов, но сохранил значительное преимущество. При этом снижение поддержки блока не всегда означало потери самого „Ликуда“. Например, в Офакиме, подвергшемся нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, доля „Ликуда“ даже выросла — с 32,1% до 33,1%, — тогда как результат его коалиционного партнера, ультраортодоксальной партии ШАС, выступающей против обязательного призыва учащихся религиозных учебных заведений, сократился с 23,1% до 14,7%. В целом поддержка блока в городе снизилась с 86,1% до 78,6%. Одно из заметных исключений — приграничный поселок Зарит на севере Израиля, жители которого были эвакуированы во время войны с „Хезболлой“. Здесь поддержка „Ликуда“ упала с 62,4% до 46%. При этом сами результаты голосования не позволяют установить причины такого изменения».

Арабские партии и позиция блока перемен

Вечером 28 октября Нетаньяху написал на своей странице в соцсети X, что «выборы в государстве Израиль были украдены арабскими партиями, которые поддерживают терроризм и уничтожение еврейского государства». Он заявил:

«Партия „Ликуд“ передает полиции, ШАБАК <спецслужба, отвечающая за внутреннюю безопасность, контрразведку и предотвращение терроризма – The Insider> и ЦИК сотни свидетельств и доказательств кражи голосов на множестве арабских участков — тысячи конвертов с наличными деньгами и бюллетенями за РААМ, угрозы и насилие в отношении членов комиссий участков, многократное голосование за ширмой, голосования по подложным личностям, расхождения между количеством конвертов и количеством избирателей и многое другое. Мы требуем от полиции и ШАБАК провести тщательное расследование кражи выборов арабскими партиями и привлечь преступников к полной ответственности. Мы требуем от ЦИК немедленного рассмотрения и расследования этих уголовных преступлений, которые в крайней степени подорвали чистоту выборов в Израиле и результаты выборов».

Как отмечает Беленькая, увеличение арабского представительства до 19 мандатов делает вопрос сотрудничества с ними одним из центральных на переговорах о формировании следующего правительства. Она подчеркнула:

«Однако внутри блока перемен есть разногласия по этому вопросу. До выборов Айзенкот исключал включение в коалицию партий, которые не признают Израиль еврейским государством и не считают ХАМАС террористической организацией, подлежащей ликвидации. Либерман выступал против коалиции с РААМ и правительства меньшинства, опирающегося на ее поддержку. Ночью после публикации экзитполов Либерману вновь задали прямой вопрос, готов ли он войти в правительство вместе с Мансуром Аббасом. На этот раз он не повторил категорического отказа, ответив: „Ребята, что мы говорим, то и говорим. Спасибо“. Такую формулировку приводит 14-й канал, близкий к Нетаньяху. Сам Либерман не объявлял об изменении позиции. В своем выступлении он призвал дождаться подсчета двойных конвертов, результаты которого, по его словам, могут изменить политическую картину».

При этом лидер РААМ Мансур Аббас сообщил 12-му каналу, что с ним разговаривают представители не только «блока перемен», но и правых. В свою очередь, представители «Совместного списка» ранее допускали внешнюю поддержку правительства без Нетаньяху.