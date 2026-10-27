В Израиле на выборах рекордная явка. Нетаньяху и Айзенкот идут почти вровень, большинства по прогнозам не получит ни один блок

В Израиле проходят парламентские выборы, явка на которых бьет рекорды. Согласно опросам, опубликованным в пятницу, 23 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот идут почти вровень, пишет Би-би-си. Ни один из их блоков, судя по прогнозам, не наберет 61 мандат, необходимый для формирования правительства, и, как отмечается, переговоры о коалиции могут растянуться на недели или месяцы.

Айзенкот возглавляет созданную в прошлом году партию «Яшар» и считается главной фигурой «блока перемен», куда также входят Нафтали Беннет, Авигдор Либерман и Яир Голан. Оппозиция возлагает на Нетаньяху ответственность за провал в сфере безопасности, который привел к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, и добивается независимой комиссии по расследованию. Премьер, которого судят по делу о коррупции, обвинения отвергает и представляет себя гарантом безопасности страны.

Накануне голосования израильский Channel 12 сообщил, что Нетаньяху добивался военной операции, способной спровоцировать столкновение с Ираном, но против выступил начальник Генштаба Эяль Замир. По данным CNN, премьер также уговаривал Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану, однако тот отказался. Нетаньяху оба сообщения отрицает. В последние дни кампании он опубликовал сгенерированное ИИ изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, а Айзенкот назвал соперника истеричным.

Около 70 тысяч израильтян, по имеющимся данным, прилетели из-за границы, чтобы проголосовать, еще сотни тысяч голосуют впервые. Экзитполы опубликуют в 22:00 по местному времени. Голоса сотен тысяч военных и резервистов начнут считать только в среду, что может сыграть на руку правым партиям. Если сформировать правительство не удастся, назначат новые выборы, а Нетаньяху останется временным премьером.

Как писал The Insider, в выборах участвуют 38 политических списков, а исход во многом зависит от небольших партий, балансирующих у электорального барьера. Беннет и Либерман заявили, что не войдут в правительство Нетаньяху, а его ультраортодоксальные союзники ставят условием участия в новой коалиции закон, освобождающий учащихся иешив от службы в армии.