Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.49

EUR

90.09

OIL

113.66

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

473

 

 

 

 

 

Новости

В Израиле на выборах рекордная явка. Нетаньяху и Айзенкот идут почти вровень, большинства по прогнозам не получит ни один блок

The Insider
Фото: Jewel Samad, AP

Фото: Jewel Samad, AP

В Израиле проходят парламентские выборы, явка на которых бьет рекорды. Согласно опросам, опубликованным в пятницу, 23 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот идут почти вровень, пишет Би-би-си. Ни один из их блоков, судя по прогнозам, не наберет 61 мандат, необходимый для формирования правительства, и, как отмечается, переговоры о коалиции могут растянуться на недели или месяцы.

Айзенкот возглавляет созданную в прошлом году партию «Яшар» и считается главной фигурой «блока перемен», куда также входят Нафтали Беннет, Авигдор Либерман и Яир Голан. Оппозиция возлагает на Нетаньяху ответственность за провал в сфере безопасности, который привел к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, и добивается независимой комиссии по расследованию. Премьер, которого судят по делу о коррупции, обвинения отвергает и представляет себя гарантом безопасности страны.

Накануне голосования израильский Channel 12 сообщил, что Нетаньяху добивался военной операции, способной спровоцировать столкновение с Ираном, но против выступил начальник Генштаба Эяль Замир. По данным CNN, премьер также уговаривал Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану, однако тот отказался. Нетаньяху оба сообщения отрицает. В последние дни кампании он опубликовал сгенерированное ИИ изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, а Айзенкот назвал соперника истеричным.

Около 70 тысяч израильтян, по имеющимся данным, прилетели из-за границы, чтобы проголосовать, еще сотни тысяч голосуют впервые. Экзитполы опубликуют в 22:00 по местному времени. Голоса сотен тысяч военных и резервистов начнут считать только в среду, что может сыграть на руку правым партиям. Если сформировать правительство не удастся, назначат новые выборы, а Нетаньяху останется временным премьером.

Как писал The Insider, в выборах участвуют 38 политических списков, а исход во многом зависит от небольших партий, балансирующих у электорального барьера. Беннет и Либерман заявили, что не войдут в правительство Нетаньяху, а его ультраортодоксальные союзники ставят условием участия в новой коалиции закон, освобождающий учащихся иешив от службы в армии.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«В Израиле на выборах рекордная явка. Нетаньяху и Айзенкот идут почти вровень, большинства по прогнозам не получит ни один блок»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте