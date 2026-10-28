Блок Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом, но не получает большинства после подсчета 57% бюллетеней

Блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, после подсчета 57% бюллетеней он получает в Кнессете 55 мест. Оппозиция получает 49 мест, арабские партии — 16.

Таким образом, правящий блок занимает первое место, но не получает большинства (61 мандат), необходимого для формирования правительства.