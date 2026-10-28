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Блок Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом, но не получает большинства после подсчета 57% бюллетеней

The Insider
Фото: ЦАХАЛ

Фото: ЦАХАЛ

Блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, после подсчета 57% бюллетеней он получает в Кнессете 55 мест. Оппозиция получает 49 мест, арабские партии — 16. 

Таким образом, правящий блок занимает первое место, но не получает большинства (61 мандат), необходимого для формирования правительства.

Иллюстрация к материалу

Согласно промежуточным данным, опубликованным Центризбиркомом утром 28 октября, непосредственно партия «Ликуд» получает 27 мест в парламенте. Далее следует оппозицонная «Яшар» во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом — 21 мандат. На третьем месте — «Объединенный список» (союз основных арабских партий) с 12 местами.

Выборы в израильский парламент прошли 27 октября. Явка составила 77,7%. Среди военнослужащих ЦАХАЛ явка достигла 79,9%.

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Публикация:«Блок Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом, но не получает большинства после подсчета 57% бюллетеней»

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