Блок Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом, но не получает большинства после подсчета 57% бюллетеней

Блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, после подсчета 57% бюллетеней он получает в Кнессете 55 мест. Оппозиция получает 49 мест, арабские партии — 16.
Таким образом, правящий блок занимает первое место, но не получает большинства (61 мандат), необходимого для формирования правительства.
Согласно промежуточным данным, опубликованным Центризбиркомом утром 28 октября, непосредственно партия «Ликуд» получает 27 мест в парламенте. Далее следует оппозицонная «Яшар» во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом — 21 мандат. На третьем месте — «Объединенный список» (союз основных арабских партий) с 12 местами.
Выборы в израильский парламент прошли 27 октября. Явка составила 77,7%. Среди военнослужащих ЦАХАЛ явка достигла 79,9%.