На выборах в Израиле ни Нетаньяху, ни оппозиция не набирают большинства. Арабские партии идут на рекорд — первые экзитполы

На парламентских выборах в Израиле ни один из основных политических блоков не набирает 61 мандат, необходимый для формирования правительства, свидетельствуют экзитполы, опубликованные после закрытия избирательных участков. При этом три ведущих телеканала отдают небольшое преимущество противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а еще два прогнозируют больше мест его союзникам. Самой крупной партией во всех экзитполах остается возглавляемый Нетаньяху «Ликуд».

Государственный телеканал Kan 11 и частный Channel 13 прогнозируют оппозиционному блоку во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом 53 места в 120-местном Кнессете, а блоку Нетаньяху — 50. Еще 17 мандатов получают две арабские партии, которые не входят ни в один из этих блоков. По экзитполу Channel 12, у оппозиции 52 мандата, у сторонников премьера — 50, а у арабских партий — 18.

Остальные телеканалы представили заметно отличающиеся оценки. Channel 14 прогнозирует блоку Нетаньяху 60 мандатов, его противникам — 43, арабским партиям — 17. Согласно экзитполу i24NEWS, союзники премьера получают 55 мест, оппозиция — 49, арабские партии — 16. Ни один из пяти экзитполов не дает ему парламентского большинства.

При этом непосредственно «Ликуд» получает от 24 до 30 мандатов, опережая центристскую партию «Яшар» Айзенкота, которой прогнозируют от 19 до 23 мест. Это отличается от большинства предвыборных опросов, в которых партия Айзенкота занимала первое место.

В оппозиционный блок, помимо «Яшар», входят партия «Беяхад» бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана и «Демократы» Яира Голана. Отдельно от них выступают арабские партии «Объединенный список» и РААМ. Они вместе получают 17–18 мест и могут сыграть ключевую роль при попытках формирования правительства.

Однако даже поддержка одной только РААМ, которой прогнозируют семь мандатов, не обеспечит оппозиционному блоку большинства: у него будет 59–60 мест. Для получения необходимого числа голосов потребуется поддержка дополнительных депутатов или иная коалиционная договоренность. При этом между оппозиционными партиями существуют разногласия по поводу сотрудничества с арабскими политичкеими силами.

Сам Айзенкот уже заявил, что результаты экзитполов свидетельствуют о недоверии избирателей правительству Нетаньяху. Он пообещал добиваться смены власти и сформировать правительство, которое займется вопросами безопасности и военной службы.

Выборы прошли при исключительно высокой явке. По данным Центральной избирательной комиссии, к 20:00 проголосовали 74,3% избирателей — около 5,45 млн человек. Это на восемь процентных пунктов больше, чем к тому же времени на предыдущих выборах в 2022 году. Уже к этому часу явка превысила итоговый показатель предыдущего голосования.

Окончательные результаты выборов еще неизвестны. Отдельено предстоит подсчитать голоса военнослужащих, резервистов и других избирателей, голосовавших в специальных конвертах. Результаты могут измениться и из-за партий, находящихся вблизи электорального барьера в 3,25%.

Как ранее писал The Insider, эти выборы стали первыми в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавших войн в Газе, Ливане и с Ираном. Одним из главных вопросов кампании стала ответственность правительства за провал в сфере безопасности, предшествовавший нападению ХАМАС. Оппозиция также выступала за создание независимой комиссии по расследованию событий 7 октября и изменение правил призыва ультраортодоксальных мужчин в армию.

Завершить подсчет голосов планируют к 30 октября, а официальные результаты должны опубликовать 4 ноября. После этого президент Израиля Ицхак Герцог проведет консультации с партиями и поручит формирование правительства политику, имеющему наибольшие шансы собрать коалицию. На переговоры первоначально отводится до 42 дней. Если сформировать правительство не удастся, Израиль ожидают новые выборы, а Нетаньяху продолжит исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета.