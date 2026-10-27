Совладелец DNS, миллиардер Алексеев, назвал преследование политолога Кынева «очень странным» и раскритиковал обращение с ним в СИЗО

Российский миллиардер Дмитрий Алексеев, сооснователь и совладелец сети электроники DNS, публично выступил в защиту арестованного политолога Александра Кынева. Предприниматель назвал обвинение ученого в покушении на сбыт наркотиков «очень странным» и раскритиковал условия его содержания в московском СИЗО. Состояние Алексеева Forbes оценивает в $1,6 млрд.

Алексеев назвал Кынева самым известным в России исследователем региональной политики, которого признают представители разных политических взглядов благодаря объективности и здравому смыслу. Бизнесмен напомнил, что политолога лишили возможности преподавать, внесли в реестр «иностранных агентов», а вскоре после сентябрьских выборов арестовали по делу о наркотиках. После задержания у Кынева диагностировали два перелома берцовой кости.

Возмущение Алексеева вызвали и условия содержания политолога, которого с загипсованной ногой перевели из тюремной больницы в переполненную камеру. Предприниматель сравнил происходящее с гонениями на ученых в романе братьев Стругацких «Трудно быть богом»:

«Кынев — тот самый книжник. Человек науки, который сейчас сидит в переполненной камере с дыркой в полу вместо туалета. Ну это же точно не наши традиционные ценности? Или „гуманизм“ теперь тоже запретное слово?»

Как ранее сообщал The Insider, Кынев перестал есть после перевода в общую камеру СИЗО-4 «Медведь». По словам адвоката Михаила Бирюкова, помещение рассчитано на 34 человека, но в нем находятся 35 заключенных. Вместо обычного туалета в камере оборудовано отверстие в полу, которым политолог из-за загипсованной ноги не может пользоваться. Защита добивается его перевода в условия, соответствующие состоянию здоровья.

Московское управление ФСИН отрицает сообщения об объявлении Кыневым голодовки. Ранее ведомство также сообщило, что не обнаружило нарушений прав Кынева и угроз его здоровью. Однако этот ответ касался его содержания в «Матросской тишине», откуда политолога к тому времени уже перевели в другой изолятор.

Как совладелец DNS раньше выступал против политических преследований

Алексеев уже публично поддерживал оппозиционных политиков. В январе 2021 года он участвовал во Владивостоке в акции в поддержку Алексея Навального. В интервью The Bell бизнесмен объяснил свое участие желанием выразить гражданскую позицию и сказал, что Навальный должен находиться не в тюрьме, а в парламенте. В мае того же года Алексеев рассказал о слежке за ним после встречи с бывшим руководителем новосибирского штаба Навального Сергеем Бойко.

После смерти Навального в колонии в феврале 2024 года Алексеев также выступил с критикой преследования политических оппонентов. Он написал, что ненормально отправлять людей в тюрьму из-за их взглядов и доводить до смерти в заключении.

При этом бизнес Алексеева работает и на оккупированных украинских территориях. Как ранее выяснил «Проект», первый магазин DNS в аннексированном Крыму открылся еще в июле 2014 года. В 2023 году компания «ДНС Ритейл» заключила несколько контрактов на поставку офисной техники оккупационным властям Херсонской области.

Что известно о деле Кынева

Кынева арестовали 25 сентября 2026 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Политолог не признает вину. После задержания у него обнаружили два перелома берцовой кости, и некоторое время он провел в больнице при СИЗО «Матросская тишина».

На заседании Мосгорсуда Кынев рассказал, что травмы получил во время задержания. По его словам, силовики не представились, повалили его на пол, а после этого он плохо помнит происходившее. Защита предупреждала, что отсутствие необходимой медицинской помощи грозит политологу инвалидностью. Несмотря на это, суд оставил его под стражей до 24 ноября.

Кроме того, вскоре стало известно, что в отношении Кынева составили новый административный протокол о нарушении порядка деятельности «иностранного агента». Документ поступил в Перовский районный суд Москвы. Основания для его составления пока неизвестны.

Александр Кынев — кандидат политических наук, бывший преподаватель Высшей школы экономики и специалист по российским выборам и региональной политике. В феврале 2026 года Минюст внес его в реестр «иностранных агентов».