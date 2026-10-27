Президент Финляндии и премьер Норвегии созвонились с Путиным. Для финского лидера Стубба это первый разговор с президентом РФ с начала войны

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил офис финского лидера. Позднее беседу подтвердили в Кремле. В пресс-релизе офиса Стубба подчеркивается, что оба европейских лидера говорили с Путиным от лица своих стран. Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины начали поиск представителя, который мог бы от имени Евросоюза участвовать в переговорах с Россией.

В сообщении офиса президента Финляндии говорится, что инициаторами разговора выступили Стубб и Стёре, а его целью было «обсуждение агрессивной войны России против Украины, а также дипломатических усилий, направленных на прекращение войны и укрепления мира и стабильности в Европе». В пресс-релизе подчеркивается:

«Финляндия и Норвегия имеют общие границы с Россией. Обе страны — последовательные сторонники Украины. Цель разговора заключалась в том, чтобы напрямую донести до президента Путина позиции относительно будущих переговоров, которые способствовали бы прекращению войны. Разговор был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби. Стубб и Стёре участвовали в разговоре в качестве руководителей своих государств и не выступали от имени всей Европы».

Оба лидера заверили Путина, что Осло и Хельсинки продолжат помогать Киеву, и призвали президента РФ прекратить войну. Пресс-служба финского лидера также приводит оценки разговора Стуббом и Стёре. Стубб заявил:

«Разговор был откровенным и содержательным. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет непосредственное влияние как на нашу безопасность, так и на безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходим прямой диалог».

Стёре отметил:

«Война сопряжена с колоссальными человеческими жертвами и материальными потерями. Последствия страданий и разрушений будут ощущаться поколениями. Во время разговора мы подчеркнули важность деэскалации».

Кремль также выпустил пресс-релиз по итогам разговора. Отмечается, что Путин «дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта, напомнив о его первопричинах». Кроме того, президент РФ проинформировал собеседников о начале гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области. Также стороны обсудили вопросы урегулирования войны с учетом переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября в Петербурге и переговоров Стубба и Стёре с Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Утверждается, что лидеры трех стран договорились продолжить прямые контакты по телефону и приветствовали готовящиеся переговоры Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби.

Для Стубба это первый телефонный разговор с Путиным с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Стёре последний раз беседовал с президентом РФ по телефону 31 марта 2022 года.

Издание Politico на прошлой неделе сообщало, что в Евросоюзе обсуждают, кто мог бы представлять Европу на переговорах с Путиным. Отмечалось, что дискуссии по поиску единого представителя активизировались после встречи Уиткоффа с Путиным Петербурге. Среди возможных кандидатов на эту роль Politico называло как раз Александра Стубба.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября. Возможным местом проведения такой встречи называли Абу-Даби.

The Insider ранее писал, что на переговорах Путина и Уиткоффа 21 октября обсуждались не только условия окончания войны, но и восстановление экономического сотрудничества России и США, включая поставки российского дизельного топлива и удобрений. Тогда же американский спецпосланник предложил возобновить трехсторонние консультации на уровне технических групп.

Последние трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили 17–18 февраля 2026 года в Женеве. До этого стороны встречались 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. Переговоры не привели к прекращению боевых действий. Следующий раунд планировался на март, однако его отложили после начала войны США и Израиля против Ирана.