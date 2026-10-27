Судебные приставы пытаются взыскать с Анатолия Чубайса почти 20 млрд рублей

Судебные приставы пытаются взыскать с бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса почти 20 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. 2,13 млрд из этой суммы составляет исполнительный сбор.

В общей сложности в отношении Чубайса открыты 14 исполнительных производств. По ним взыскивают 17,74 млрд рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного «Роснано», в соответствии с решениями Арбитражного суда Москвы.

В апреле 2025 по иску «Роснано» было арестовано имущество Чубайса на сумму 5,6 млрд рублей. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась к Чубайсу и другим бывшим руководителям компании (Юрию Удальцову, Олегу Киселëву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину) с иском «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта».

12 декабря 2025 года «Роснано» подала новый иск к своим бывшим топ-менеджерам: на сей раз компания потребовала взыскать 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. По материалам Арбитражного суда Москвы в январе 2026 года приставы открыли второе производство в отношении Чубайса — об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей. В апреле было открыто третье исполнительное производство, на сей раз об аресте имущества на 5,5 млрд рублей.

На фоне гражданских исков против бывшего руководства «Роснано» идут и уголовные дела. 2 июля Пресненский суд Москвы заочно приговорил бывшего управляющего директора компании Ирину Рапопорт к 15 годам колонии по делу о растрате около 1,6 млрд рублей. Также суд назначил ей штраф в 300 млн рублей и постановил конфисковать имущество стоимостью 85 млн рублей.

Анатолий Чубайс назвал преследование бывших сотрудников «Роснано» «репрессиями» и «издевательством над законом», заявив, что новые руководители компании «превратили „Роснано“ в рейдерскую контору».